Kurszprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 2 Milliarden Euro (Stand Februar 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. (04.04.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktie: Weitere Richtung ist wie ein Münzwurf - Finger weg! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) wegzulassen.Der Hedgefonds Gotham City habe in der letzen Woche eine Short-Attacke auf die AURELIUS-Aktie gestartet. Die AURELIUS-Aktie habe sich nach der Short-Attacke nur auf 45 Euro erholen können. Seitdem komme die AURELIUS-Aktie nicht mehr so richtig vom Fleck. Der Aktienprofi verweise darauf, dass Gotham City in den letzten Jahren sieben größere Short-Attacken gegen Unternehmen gefahren habe. Davon sei ein Unternehmen in der Folgezeit sogar Konkurs gegangen. Alle sieben würden unter dem Kurs von der Zeit vor der Short-Attacke notieren. Sechs von ihnen würden sogar vor dem Kurs nach der Short-Attacke liegen. AURELIUS habe die Vorwürfe zwar dementiert, aber letztendlich zähle das, was am Markt gespielt werde.Die AURELIUS-Aktie notiere bei 42 Euro. Der Börsenexperte weise darauf hin, dass auch normale Aktienkäufer das Kursniveau der AURELIUS-Aktie nicht zum Kauf nutzen wollten. Das halte er für überraschend. In welche Richtung die AURELIUS-Aktie jetzt gehe, sei im Moment ein bisschen wie ein Münzwurf.Alfred Maydorn würde die Finger von der AURELIUS-Aktie weglassen, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.04.2017)Börsenplätze AURELIUS-Aktie:XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:40,885 EUR -2,99% (04.04.2017, 12:59)