Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.500 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro (Dezember 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de. (05.12.2017/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.Der Vorstand der deutschen Private-Equity-Gesellschaft werde für die am 18. Mai 2018 stattfindende Hauptversammlung eine deutliche Anhebung der Dividende vorschlagen. Damit belaufe sich die Dividendenrendite auf rund 9%.Um der in allen Bereichen sehr guten Geschäftsentwicklung des AURELIUS-Konzerns Rechnung zu tragen, solle die Basisdividende deutlich und dauerhaft um 50% auf 1,50 EUR (2017: 1,00 EUR) je Aktie angehoben werden. Auf aktuellem Kursniveau entspreche dies bereits einer attraktiven Dividendenrendite von knapp 3%.Die AURELIUS-Aktie könne nach der Ankündigung kräftig zulegen und laufe nun an die nächste technische Hürde bei 57,50 Euro. Bei einem Ausbruch über diese Marke sei sogar ein Angriff auf das alte Hoch bei 62 Euro technisch realistisch, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2017)XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:56,55 EUR +4,20% (05.12.2017, 09:43)Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:56,569 EUR +4,54% (05.12.2017, 09:58)