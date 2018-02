Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 22 Konzernunternehmen mit rund 20.500 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,7 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de (01.02.2018/ac/a/nw)







Grünwald (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktie: Kauf von Abelan Board Industrial erfolgreich abgeschlossen - AktiennewsDie AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) hat den Kauf von Abelan Board Industrial S.L., einem namhaften Produzenten von Verpackungslösungen aus Karton und Vollpappe mit Wirkung zum 31. Januar 2018 erfolgreich abgeschlossen, so AURELIUS in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Kauf ist bereits die dritte Akquisition von AURELIUS in der europäischen Verpackungsbranche seit 2015 und soll das Geschäft des Konzerns in diesem Markt weiter stärken. Verkäufer ist der spanische Investor PHI Industrial. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. AURELIUS plant den Bereich Verpackungslösungen auch zukünftig durch strategische Zukäufe weiter zu stärken.Abelan ist ein in Europa führender Anbieter von Kartonagen und Verpackungslösungen aus Vollpappe. Die 1911 gegründete Firma mit Sitz im nordspanischen San Andrés hat drei Produktionsstandorte in Spanien und Frankreich mit insgesamt rund 250 Mitarbeitern. Der für 2017 erwartete Jahresumsatz liegt bei ca. 70 Mio. EUR. Abelan hat sich auf zwei Bereiche spezialisiert: die Produktion von Kartons für Hülsen, Schachteln und andere Verpackungen sowie vielfältige Verpackungslösungen aus Vollpappe für namhafte Markenhersteller unter anderem im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion, der Fleischverarbeitung, der Pflanzen- und Blumenindustrie.Simón Roda wird Abelan als Geschäftsführer auch weiterhin leiten. Abelan wird in die AURELIUS Tochter Solidus Solutions integriert werden, ein in Europa führender Produzent von Vollpappe und bedruckten Kartonagen mit rund 1.000 Beschäftigten. Im Juni 2016 hatte AURELIUS bereits das Nordeuropa-Geschäft von Abelan übernommen und in Solidus integriert. Solidus verfügt heute über Produktionsstandorte in den Niederlanden, Belgien und Großbritannien sowie über Vertriebsbüros in Frankreich und Norwegen. Der Erwerb von Abelan Süd durch AURELIUS und die Integration seiner Produktionsstandorte und seines Geschäfts in Solidus wird Synergien sowohl in der Produktion als auch bei Einkauf und Vertrieb zwischen beiden Unternehmen schaffen. Zusätzlich stärkt es den Zugang von Solidus zum südeuropäischen Markt und seine Position als führender Anbieter von Vollpappe, Kartons und bedruckten Kartonagen.XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:60,10 EUR +1,69% (01.02.2018, 11:21)