Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 22 Konzernunternehmen mit rund 20.500 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,7 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de. (29.03.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.Die bayerische Beteiligungsgesellschaft habe die Zahlen für das Rekordjahr 2017 bestätigt. Um einer Short-Attacke wie vor einem Jahr entgegenzuwirken, beziehe AURELIUS den Net Asset Value (NAV) in die Prüfung ein. Außerdem winke den Aktionären eine saftige Dividende von insgesamt 5 Euro (Dividendenrendite von fast 9%!).Die AURELIUS-Aktie bewege sich, ungehindert an der schlechten Marktlage, in einer Seitwärtsbewegung. Dennoch sei der Aufwärtstrend immer noch intakt. Zum ehemaligen Allzeithoch vor der Short-Attacke im vergangenen Jahr würden allerdings noch einige Punkte fehlen. Gefolgt von einem anhaltenden positiven Newsflow und weiteren erfolgreichen Unternehmenskäufen und -verkäufen könnte sich die AURELIUS-Aktie wieder in Richtung des Allzeithochs von 67,03 Euro bewegen. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:56,60 EUR +1,43% (29.03.2018, 17:36)Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:57,15 EUR +1,42% (29.03.2018, 20:43)