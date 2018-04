Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Firmen in Australien präsentiert sich den Angaben zum NAB Unternehmensvertrauen folgend nicht nachhaltig eingetrübt, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum Währungspaar AUD/USD.



Die am aktuellen Rand gemeldeten Zahlen würden im März weiterhin auf ein solides Wirtschaftswachstum des Landes hindeuten. Zudem gebe es Hinweise auf weiterhin nicht unerfreuliche Zahlen zum Stellenaufbau. Mit Blick auf einzelne Sektoren der australischen Volkswirtschaft zeige sich das Minining-Segment in dieser Umfrage am optimistischsten. Hier scheinen die Entwicklungen an den Rohstoffmärkten zu helfen, so die Analysten der Nord LB. Dies seien keine negativen Nachrichten für den Australischen Dollar. (Ausgabe vom 11.04.2018) (12.04.2018/ac/a/m)







