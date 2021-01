Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze AT&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:

24,185 EUR +0,42% (27.01.2021, 15:20)



Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

24,66 EUR +0,98% (27.01.2021, 16:23)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

29,90 USD +0,50% (27.01.2021, 16:09)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (27.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).AT&T übertreffe im vierten Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Gesamtumsatz, da das sehr gute Wachstum im Mobilfunkbereich den Umsatzrückgang bei WarnerMedia mehr als habe kompensieren können.AT&T habe heute vorbörslich sein Zahlenwerk für das vierte Quartal 2020 vorgelegt und dabei zwar einen Gewinn- und Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen müssen, gleichzeitig aber die Schätzungen der Analysten übertreffen können. Zu verdanken sei dies vor allem dem guten Wachstum im Mobilfunk- und Breitbandbereich gewesen, wo der Konzern einen deutlichen Kundenzuwachs habe verbuchen können und somit den Corona bedingten Umsatzrückgang bei WarnerMedia mehr als auszugleichen vermocht habe.Der Umsatz sei zwar im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,4% auf aktuell USD 45,7 Mrd. gefallen, sei damit aber recht klar die Erwartungen in Höhe von 44,6 Mrd. zu übertreffen vermocht. Ähnlich habe es sich auch beim bereinigten Gewinn verhalten, der gegenüber dem Vergleichszeitraum um 16% je Aktie auf USD 0,75 gefallen sei, aber damit ebenfalls über den Erwartungen von USD 0,73 pro Anteilsschein angesiedelt gewesen sei. Ein Jahr zuvor habe AT&T USD 0,89 je Aktie bei einem Umsatz von USD 46,8 Mrd. verdient.Der Umsatz von WarnerMedia sei aufgrund des Corona bedingten Einbruchs bei den Werbeeinnahmen bei Turner Broadcasting sowie durch die verzögerten Filmstarts um 9,5% auf USD 8,6 Mrd. gesunken.Das Unternehmen prognostiziere ein Umsatzwachstum von 1% für das aktuelle Jahr 2021, was im Einklang mit den Erwartungen liege. Auch der bereinigte Gewinn solle laut Unternehmen in der Nähe des Vorjahresniveaus liegen, wobei aber die aber Kosten für die 5G-Auktion noch nicht inkludiert seien.Vorbörslich würden die Aktien von AT&T mit knapp 2% ins Minus rutschen.Die letzte Empfehlung für die Aktie von AT&T lautete "Kauf", so Helge Rechberger und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.01.2021)