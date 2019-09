Börsenplätze AT&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:

35,135 EUR +7,33% (09.09.2019, 14:36)



Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

34,86 EUR +6,22% (09.09.2019, 14:51)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

36,25 USD (06.09.2019)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (09.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kurssprung glänze die Aktie des Telekomriesen AT&T am Montag. Knapp zehn Prozent würden die Papiere vor Börsenstart in den USA zwischenzeitlich bereits im Plus notieren. Der Grund sei einfach: Der berüchtigte aktivistische Investor Paul Singer sei eingestiegen und habe einen Brief an das AT&T-Management geschrieben.Singer habe mitgeteilt, dass sein Investmentvehikel Elliott Management eine Beteiligung im Wert von 3,2 Milliarden Dollar eingegangen sei. Das entspreche rund 1,2 Prozent des Börsenwerts von AT&T und sei eines der größten Elliott-Investments überhaupt. Laut Singer könne AT&T "das Geschäft verbessern und einen historischen Bewertungsanstieg realisieren".60 Dollar je AT&T-Aktie halte der Hedgefonds-Manager für realistisch. Elliott glaube, dass durch leicht durchführbare Schritte - stärkerem strategischen Fokus, bessere operative Effizienz, einen Rahmen für die Kapitalallokation und eine verbesserte Führung und Aufsicht - bis Ende 2021 60 Dollar je Aktie möglich seien.AT&T habe zahlreiche Non-Core-Bereiche, die verkauft werden könnten. Als Beispiele nenne Singer regionale Sportnetzwerke, Sky Mexico oder das lateinamerikanische Pay-TV-Geschäft. Auch große Assets wie DirecTV oder das mexikanische Mobilfunk-Geschäft müssten auf den Prüfstand gestellt werden.Anleger sollten die Gewinne bei der AT&T-Aktie laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: AT&T.