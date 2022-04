Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (21.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Ausschüttung der Warner Bros. Discovery-Aktien, dem aus der AT&T-Medientochter WarnerMedia und Discovery Inc. fusionierten Unternehmen, durch AT&T sei für den Telekommunikationskonzern ein kräftiger Kursabschlag gefolgt. Sinn hinter dem Spin-off sei gewesen, den Fokus wieder auf das Hauptgeschäft legen zu können. Jetzt habe es die Quartalszahlen des Unternehmens gegeben.AT&T habe im ersten Quartal Gewinne in Höhe von 4,8 Milliarden Dollar erwirtschaften können, was einem Gewinn pro Aktie von 0,65 Dollar entspreche. Während die Gewinne damit im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückgegangen seien, habe das Unternehmen dennoch den Analystenkonsens übertroffen, der von einem Gewinn pro Aktie von 0,59 Dollar ausgegangen sei.Der Konzernumsatz habe mit 38,1 Milliarden Dollar einen 13,3 prozentigen Rückgang zum Vorjahr verzeichnet. Das Mobilfunk- und Breitbandgeschäft, das Hauptgeschäft, auf das sich AT&T nach der Ausschüttung der Medientochter wieder mehr konzentrieren möchte, habe dagegen ein Wachstum von 2,5 Prozent auf 29,7 Milliarden Dollar vorweisen können. Vor allem habe das Unternehmen von dem Ausbau des 5G-Netzes profitiert. Ebenfalls habe der Telekomriese 691.000 neue Mobilfunknutzer hinzubekommen.Laut CEO John Stakey erreiche das Wachstum bei den Mobilfunkkunden historische Höhen, das Unternehmen habe so viele neue wie seit über zehn Jahren nicht mehr gewinnen können. Für AT&T habe dank entstehender Netze, eines verbesserten Kundenerlebnisses, einer wachsenden Zahl an 5G-Kunden und einer verbesserten Bilanz eine neue Ära begonnen.Bis es soweit ist, gedulden sich die Anleger und bleiben an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur AT&T-Aktie. (Analyse vom 21.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: AT&T.