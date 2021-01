Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (27.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Der US-Telekomkonzern habe im vierten Quartal wegen des harten Konkurrenzkampfs auf dem US-Fernseh- und Videomarkt einen Milliardenverlust eingefahren. Weil AT&T seine Videogeschäfte in eine eigene Sparte umgegliedert habe und zudem die Chancen im Heimatmarkt deutlich schlechter einschätze, habe das Unternehmen allein in diesem Segment 15,5 Mrd. USD an Wertberichtigungen vornehmen müssen. Unter dem Strich sei so im vierten Quartal ein Nettoverlust von 13,9 Mrd. USD zu Buche gestanden - nach 2,4 Mrd. USD Gewinn im Vorjahresquartal. Dabei sei es im Tagesgeschäft etwas besser als erwartet gelaufen. AT&T blicke nun vorsichtig optimistisch auf 2021.Die operative Entwicklung mache bei AT&T Hoffnung. Der US-Konzern habe jedoch viele Baustellen, das Chartbild sei weiter sehr schwach. Neueinsteiger sollten deshalb abwarten. Wer investiert sei, beachte nach wie vor den Stopp bei 22 Euro - knapp unterhalb der Tiefs im vergangenen Jahr, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: AT&T.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AT&T-Aktie: