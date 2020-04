Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (27.04.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) von 41 USD auf 33 USD.Der Umsatz habe sich in Q1/2020 unerwartet deutlich um 4,6% y/y reduziert, wobei die negativen Effekte durch die Corona-Pandemie sich auf ca. 600 Mio. USD belaufen haben sollten. Der Nettogewinn sei jedoch, wie von Jost erwartet, um 11,8% auf 4,58 (Vj.: 4,10; Analystenerwartung: 4,61; Marktkonsens: 4,42) Mrd. USD gestiegen. Den Ausblick für 2020 habe AT&T wegen der Corona-Pandemie zurückgezogen. Bereits in Q1 habe sich laut Unternehmensaussagen die Pandemie bei AT&T durch Produktionsstopps bei Warner Media, Schließungen von Mobilfunkgeschäften und Absagen von wichtigen Sportereignissen bemerkbar gemacht. Darüber hinaus seien die laufenden Aktienrückkäufe derzeit ausgesetzt. An den Dividendenzahlungen wolle der Konzern aber festhalten.Jost habe seine Erwartungen reduziert (u.a. EPS 2020e: 2,26 (alt: 2,61) USD (berichtet) bzw. 3,24 (alt: 3,65) USD (bereinigt); EPS 2021e: 2,50 (alt: 2,69) USD (berichtet) bzw. 3,30 (alt: 3,73) USD (bereinigt)).Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die AT&T-Aktie. (Analyse vom 27.04.2020)