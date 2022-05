Börsenplätze AT&S-Aktie:



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer-Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (17.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Leiterplattenherstellers AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) unter die Lupe.Die Österreicher hätten am Dienstag glänzende Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2021/22 veröffentlicht. Dank einer hohen Nachfrage habe AT&S Umsatz und Gewinn auf neue Rekordwerte gesteigert. Zudem seien die mittelfristigen Prognosen bestätigt worden. Und: Die Anleger sollten in den Genuss einer Sonderdividende kommen.AT&S habe im Berichtszeitraum die Erlöse um 34 Prozent auf rund 1,6 Mrd. Euro gesteigert. Analysten hätten lediglich mit 1,53 Mrd. Euro gerechnet. Dabei sei das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) überproportional um 42 Prozent auf 349 Mio. Euro verbessert worden. Das Konzernergebnis habe sich gar auf 103 Mio. Euro verdoppelt - im Vorjahr hätten die Österreicher 47 Mio. Euro erwirtschaftet. Am Erfolg sollten auch die Anleger teilhaben. AT&S wolle neben der Basisdividende von 78 Cent je Aktie eine Sonderdividende von 12 Cent je Aktie ausschütten.Darüber hinaus mache der Ausblick Laune. Für das laufende Geschäftsjahr werde ein Umsatz von rund zwei Mrd. Euro mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 23 und 26 Prozent erwartet. Zur Einordnung: 2021 habe dieser Wert bei 23,8 Prozent gelegen. Analysten hätten lediglich 22,0 Prozent im Vorfeld geschätzt.Auch in den kommenden Jahren solle sich der Wachstumskurs fortsetzen, im Geschäftsjahr 2025/26 wolle man weiterhin einen Umsatz von rund 3,5 Mrd. Euro erzielen. Die EBITDA-Marge solle auf 27 bis 32 Prozent steigen.Die AT&S-Aktie sei am Dienstag (Mittagszeit) mit einem Kursaufschlag von rund sechs Prozent der Top-Gewinner im ATX.Zahlen, Ausblick, Chartbild seien top. Wer bereits investiert ist, bleibt auf jeden Fall dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel für die AT&S-Aktie laute 70,00 Euro. (Analyse vom 17.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link