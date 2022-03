Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (09.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die AT&S-Aktie habe seit Mitte Februar rund 16 Prozent verloren. Dabei habe der österreichische Leiterplattenhersteller zuletzt herausragende Zahlen vorgelegt, den 2022er Ausblick erhöht sowie seine mittelfristigen Prognosen bestätigt. Mit dem Bau eines neuen Forschungszentrums am Stammsitz werde überdies der Wachstumskurs weiter verstärkt.Rund 500 Millionen Euro wolle der Halbleiter-Spezialist bis 2025 investieren, um Forschung und Kleinserien-Produktion zu ermöglichen. Bei der Herstellung der IC-Substrate sei AT&S eigenen Angaben zufolge führend."Wir sind der einzige Hersteller von Substraten, der in Europa produziert. AT&S zeigt hier, was für europäische Unternehmen in der Halbleiterindustrie möglich ist. Die neuen Anlagen auf dem höchstem technischen Niveau erlauben es, unseren Kunden noch innovativere Lösungen für kommende Generationen ihrer Produkte zu liefern", habe AT&S-Vorstandschef Andreas Gerstenmayer gesagt.Das Unternehmen verfüge bereits über Produktionsstandorte in Asien und Europa. 2021 habe ein neues Werk in China seine Arbeit aufgenommen. In Malaysia werde aktuell eine neue Fabrik im Wert von 1,7 Milliarden Euro gebaut. Hier sollten 2024 die ersten Produkte in Serie gefertigt werden.Ebenfalls erfreulich sei, dass das Unternehmen laut jüngsten Aussagen von Gerstenmayer gegenüber dem Kurier weder "Kunden noch Lieferanten in Russland hat". Die Energieversorgung sei allerdings "ein Thema", so der Konzern-Boss.Die im ATX gelistete Aktie gewinne am Mittwoch rund acht Prozent auf 45,50 Euro.Das sehe richtig gut aus: AT&S sei, wie der aktuelle Baustart der neuen Fabrik belege, weiter auf Wachstumskurs. Auch das charttechnische Bild überzeuge: Der langfristige Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt. Zudem habe das Papier den GD50 (aktuell bei 44,84 Euro) nach oben durchkreuzt.Wer investiert ist, bleibt weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Mutige Neueinsteiger könnten vorsichtig (mit einem Drittel der geplanten Investitions-Summe) erste Positionen aufbauen. (Ausgabe vom 09.03.2022)