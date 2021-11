7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (04.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leiterplattenherstellers AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) unter die Lupe.Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S habe mit einer erneuten Anhebung der Umsatzprognose überrascht - nicht nur für dieses Jahr, sondern auch in der mittleren Frist. Den Markt freue es.AT&S habe aufgrund des Hochfahrens neuer Kapazitäten in Chongqing einen weiteren starken Umsatz- und Ergebnisanstieg verzeichnet, der die Konsenserwartungen übertroffen habe, aber selbst unter Berücksichtigung höherer Währungseffekte auf den Umsatz (rund EUR 5 Mio. in Q2, die Analysten seien von etwa der Hälfte ausgegangen) hinter der Analystenprognose zurückgeblieben sei. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) habe über den Markterwartungen gelegen, was aber angesichts unterschiedlicher Annahmen zu Anlaufkosten wenig Aussagekraft habe. Die Analysten hätten viel höhere Anlaufkosten angenommen, aber weniger negative Währungseffekte erwartet, was insgesamt eine leichte Enttäuschung auf der Ergebnisseite gegenüber den Analystenerwartungen ergebe.Auf Segmentebene sei der Bereich Mobile Devices & Substrates (MD&S) selbst unter Berücksichtigung von Anlaufkosten und Währungseffekten trotz starker Anstiege leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der Bereich Automotive, Industrial and Medical (AIM) deutlich besser abgeschnitten habe. Hier hätten auch EU-Technologieförderungen geholfen.AT&S habe die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 21/22 von 17 bis 19% auf 21 bis 23% Wachstum angehoben, da die Performance im ersten Halbjahr sehr gut gewesen sei und der Zeitplan für die Inbetriebnahme neuer Produktionsanlagen besser einschätzbar sei. Der Ausblick für die um Anlaufkosten bereinigte EBITDA-Marge sei jedoch unverändert bei 21 bis 23% belassen worden, was nach Meinung der Analysten zumindest die vergangenen und kommenden Belastungen aus der Währungsentwicklung inkludiere. Um Probleme in der Lieferkette, u.a. durch stromknappheitsbedingte Ausfälle bei Lieferanten, zu vermeiden, seien auch die Lagerbestände erhöht worden. AT&S habe auch die mittelfristige Umsatzprognose für 2025/26 aufgrund der besseren Marktentwicklung von EUR 3,0 Mrd. auf EUR 3,5 Mrd. Umsatz angehoben, wobei ein Teil der Anhebung auch von zusätzlichen Aktivitäten in Österreich herrühre. Auch hier sei die Margenprognose unverändert bei 27 bis 32% belassen worden, unter anderem auch weil die Kunden weitere Preiserhöhungen nicht akzeptieren könnten und nach Ansicht der Analysten eine Ausweitung der europäischen Aktivitäten die Steigerung der Rentabilität begrenzen würde.Insgesamt zeige sich das Management weiterhin optimistisch, dass die beträchtlichen Investitionen in neue Kapazitäten in China und Malaysia von der starken Nachfrage absorbiert werden könnten. Die Analysten sähen die Unternehmensentwicklung dank der Anhebung der Umsatzprognose und trotz des Margendrucks positiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.