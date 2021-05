7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (17.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leiterplattenherstellers AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) weiterhin zu halten.Das Unternehmen habe für das Geschäftsjahr 2020/21e ein Umsatzwachstum von 17 bis 19% und eine EBITDA-Marge im Bereich von 20 bis 22% in Aussicht gestellt. Das Management habe sich zuversichtlich geäußert, das obere Ende der Umsatzspanne zu erreichen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass AT&S infolge der starken Nachfrage im Bereich Mobilgeräte und Substrate das Ziel sogar übertreffen könnte.Für das Geschäftsjahr 2021/22e würden die Analysten einen Umsatz von EUR 1.367 Mio. erwarten, wobei die Konsensschätzungen mit EUR 1.372 Mio. ähnlich hoch seien. Für das EBITDA würden sie mit EUR 323 Mio. rechnen, was einer Marge von 23,6% entspreche. Die Konsenserwartung liege bei einer EBITDA-Marge von 23,8%, was EUR 327 Mio. entspreche.Die Analysten hätten die Stärke der Halbleiternachfrage während der Pandemie deutlich unterschätzt und die Nachfrage nach mobilen Endgeräten und Servern sei ungebrochen hoch. Die weiterhin starke Nachfrage habe das Unternehmen dazu veranlasst, den letzten Abschnitt der Kapazitätserweiterung in Chongqing früher als geplant durchzuführen. Die Analystenprognosen für das laufende Geschäftsjahr hätten sich angesichts der schon vorher angekündigten Kapazitätserweiterung kaum verändert. Für das Geschäftsjahr 2022/23e hätten die Analysten ihre Prognose jedoch aufgrund der erst in diesem Frühjahr kommunizierten zusätzlichen ABF-Investitionspläne erhöht.Die Dividende für das Geschäftsjahr in Höhe von EUR 0,39 je Aktie sei vom Unternehmen bereits angekündigt worden und entspreche einer Rendite von ca. 1,3%.Die Eigenkapitalquote dürfte noch eine Zeit lang im vergleichsweise niedrigen Bereich von ca. 30% liegen. Dennoch sähen die Analysten nach wie vor gute Finanzierungsbedingungen für das kapitalintensive Geschäft des Unternehmens, zumal AT&S auch die Kommunikation im Bereich Nachhaltigkeit forciert habe.Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Halten"-Empfehlung und erhöhen das Kursziel von EUR 16,50 auf EUR 35,00, basierend auf der Branchenerholung im Zuge der steigenden Halbleiternachfrage und den zusätzlichen Investitionsplänen in hochwertige ABF-Substrate. AT&S sei derzeit im Vergleich zu den Mitbewerbern fair bewertet, eine Outperformance der Marge gegenüber ihrer Prognose (d.h. Erreichen des Bereichs von 25 bis 30%) könnte ein wesentlicher Kurstreiber sein. (Analyse vom 17.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.