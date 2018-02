Wiener Börse Aktienkurs AT&S-Aktie:

Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (08.02.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktie immer noch günstig bewertet - AktienanalyseVon dem Hype um das iPhone von Apple profitieren auch die Zulieferer. Zum Beispiel AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei dem Leiterplattenhersteller würden sich nach jahrelanger Vorarbeit endlich positive Effekte des neuen Werks in China zeigen. Der Umsatz sei in den ersten drei Quartalen 2017/18 dank einer generell hohen Nachfrage und neuen Umsätzen aus den chinesischen Werken um 24,5 Prozent auf 765,9 Mio. Euro vorangekommen. Der Umsatzanteil von in Asien produzierten Produkten sei im Vergleich zur Vorjahresperiode von 82 auf 85 Prozent gestiegen. Auch der verbesserte Produktmix habe zur Steigerung beigetragen.Negativ würden sich Wechselkurseffekte auswirken. Das habe dem starken Sprung des Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) aber keinen Abbruch getan: Es sei von 11,8 Mio. auf 88,8 Mio. Euro nach oben gesprungen. Unter dem Strich sei das Ergebnis von minus 19,7 Mio. Euro auf plus 47,8 Mio. Euro gedreht. "Unsere jüngsten Investitionen tragen Früchte, unser Geschäft läuft gut und wir konnten mit der Einführung der jüngsten Technologiegeneration unsere technologische Spitzenposition festigen", habe AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer. "Jetzt geht es darum, weitere Effizienzverbesserungen zu implementieren und potenzielle Expansionsschritte im Rahmen unserer Technologiestrategie zu evaluieren."Trotz des Kursanstiegs ist die AT&S-Aktie mit einem 2019er-KGV von 13 noch nicht zu teuer, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2018)Börsenplätze AT&S-Aktie:XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:23,70 EUR -4,44% (08.02.2018, 15:48)