Börsenplätze AS Rom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AS Rom-Aktie:

0,4725 EUR +4,77% (28.05.2021, 13:55)



NASDAQ-Aktienkurs AS Rom-Aktie:

0,467 EUR +3,55% (28.05.2021, 14:01)



ISIN AS Rom-Aktie:

IT0001008876



WKN AS Rom-Aktie:

938439



Ticker-Symbol AS Rom-Aktie:

RO9



Nasdaq Other OTC-Symbol AS Rom-Aktie:

ASRAF



Kurzprofil AS Roma SpA:



AS Roma SpA (ISIN: IT0001008876, WKN: 938439, Ticker-Symbol: RO9, Nasdaq OTC-Symbol: ASRAF) ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich der professionellen Sportstätten tätig ist. Das Unternehmen ist im Betrieb und Management der AS Roma Fußballmannschaft tätig. Die Gesellschaft ist u.a. an der Organisation von Fußballspielen beteiligt, zu denen der Ticketverkauf, der Verkauf von Fernseh- und Radiorechten für die Spielübertragungen und Rechte an der Marke gehören. (28.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AS Rom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AS Rom-Aktie (ISIN: IT0001008876, WKN: 938439, Ticker-Symbol: RO9, Nasdaq OTC-Symbol: ASRAF) unter die Lupe.Fans von Aktien solider Unternehmen, die über starke Bilanzen verfügen und die Aktionäre regelmäßig mit stattlichen Dividenden versorgen würden, sollten diesen Text lesen! (Eine deutlich günstiger bewertete Fußball-Aktie für weniger nervenstarke Investoren wäre z.B. Borussia Dortmund.). Denn der Kurs der AS Rom-Aktie taumle gefühlt seit Jahren stetig weiter nach unten. Doch nicht nur der Chart sei ein Bild des Grauens. In der Bilanz sei zuletzt ein negatives (!) Eigenkapital in Höhe von 163 Millionen Euro ausgewiesen worden. Und auch sportlich sei es nicht rund gelaufen. Der stolze Verein habe die Saison gerade noch auf dem 7. Platz abgeschlossen und hätte um ein Haar die Europacup-Qualifikation verpasst. Doch es bestehe Hoffnung, dass der Turnaround gelinge. Und diese trage zwei Namen: Friedkin und Mourinho.Der US-Milliardär Dan Friedkin habe den Verein im Vorjahr für knapp 600 Millionen Euro (inklusive Schulden) übernommen. Der Geschäftsmann habe sich in der Saison 2020/21 meist im Hintergrund gehalten im Kontrast zum vorherigen Eigentümer James Pallotta, der teilweise reihenweise Trainer und Sportdirektoren ausgetauscht habe. Die Folge sei ein komplett unstrukturiert zusammengestellter, aufgeblähter und viel zu teurer Kader gewesen. Friedkin sei dagegen nicht in Aktionismus verfallen, sondern habe ruhig analysiert und sei zum Entschluss gekommen, dass der auslaufende Vertrag des Trainers Fonseca nicht verlängert werde.Stattdessen solle es nun José Mourinho richten. Der selbst ernannte "The Special One" sei nur wenige Tage nach der Entlassung bei den Tottenham Hotspurs verpflichtet worden. Seine letzten Stationen in England und Spanien habe er zum Teil nach großem Streit verlassen. Doch in Italien sei sein Ansehen enorm hoch. Schließlich habe er mit Inter Mailand in drei Jahren drei Meistertitel und verabschiedete sich 2010 mit dem Triple (bis heute unerreicht in Italien) zu Real Madrid geholt.Sportlich und wirtschaftlich sehe es bei AS Rom aktuell eher düster aus. Doch das dürfte im Aktienkurs längst eingepreist sein. Zudem bestehe nach Jahren der Tristesse erstmals eine realistische Chance, dass es mit neuer Führung besser werde.Mutige können daher kleinere Positionen bei der AS Rom-Aktie aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wichtig: die marktenge Aktie streng limitiert ordern und unbedingt mit Stoppkursen arbeiten. (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link