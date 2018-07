Der Aktienkurs von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) habe gestern um 8,95% zulegen können, nachdem am Tag zuvor der Aufsichtsratsvorsitzende sein Mandat zurückgelegt habe. Eine Zerschlagung des Konzerns stehe im Raum.



Der amerikanische Gesundheitskonzern Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) habe gestern zwar gute Quartalszahlen vorlegen können, habe aber den Ausblick nach unten revidieren müssen. Die Aktie habe trotzdem positiv (+3,50%) reagiert.



Gute Quartalszahlen sowie ein angehobener Jahresausblick bei United Health (ISIN: US91059D1000, WKN: A1W046) (größter Gesundheitsversicherer in den USA) hätten dem Aktienkurs des Unternehmens gestern nicht geholfen, aufgrund höherer Kosten habe die Aktie des zweitgrößten Titels im Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) 2,58% verloren.



In den USA würden heute noch American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP), eBay (ISIN: US2786421030, WKN: 916529, Ticker-Symbol: EBA, Nasdaq-Symbol: EBAY), Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS), US Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5) und Alcoa (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) berichten. (18.07.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) konnte heute Früh mit guten Quartalszahlen (Gewinn und Umsatz über den Markterwartungen) aufwarten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Ex: NOVN, Nasdaq OTC-Symbol: NVSEF) habe ebenso solide Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt (Umsatz über den Analystenschätzungen und Gewinn im Rahmen).