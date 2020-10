Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

334,10 EUR +1,66% (12.10.2020, 12:13)



Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

332,60 EUR +1,26% (12.10.2020, 11:32)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

328,10 EUR +1,83% (09.10.2020)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (12.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wenn der Chipausrüster ASML an diesem Mittwochmorgen seine Quartalszahlen veröffentlichen werde, könnte es erneut eine positive Überraschung geben. Hoffnung mache zumindest das Zahlenwerk des Konkurrenten STMicro, der im dritten Quartal besser abgeschnitten habe als erwartet und deshalb die Jahresprognose erhöht habe. Auch charttechnischer Sicht lade die ASML-Aktie zum Traden ein.STMicro habe mit seinen Quartalszahlen den ganzen Chipsektor zuletzt beflügelt. Auch die ASML-Aktie habe sich deutlich von der Unterstützung bei 300 Euro lösen können. Die Vorgaben des Konkurrenten würden bei den Niederländern ebenfalls auf eine positive Überraschung hoffen lassen."Wir erwarten für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 3,6 und 3,8 Milliarden Euro mit einer Bruttomarge zwischen 47% und 48%", habe ASML-Chef Peter Wennink bei Vorlage der Halbjahreszahlen gesagt. Die Wachstumserwartungen für 2020 seien im Vergleich zu der Einschätzung zu Jahresbeginn weitgehend unverändert geblieben.ASML ist bestens aufgestellt und könnte deshalb im dritten Quartal von der weltweiten Konjunkturerholung überproportional profitiert haben, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".(Analyse vom 12.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ASML-Aktie: