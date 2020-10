Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ASML-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

337,00 EUR -1,91% (14.10.2020, 09:05)



Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

344,40 EUR (13.10.2020)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

344,25 EUR +2,49% (13.10.2020)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (14.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ASML habe im dritten Quartal 2020 mehr verdient als von Analysten erwartet und seine Jahresprognose bekräftigt. Zudem wolle der Chipausrüster trotz der Coronavirus-Pandemie weiter wachsen. Zwar habe Unternehmenschef Peter Wennink auf anhaltende Unsicherheiten verwiesen, doch gehe er ungeachtet dessen davon aus, dass Zukunftstrends wie die neue 5G-Mobilfunktechnik oder Künstliche Intelligenz die Nachfrage nach Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie weiter anschieben dürften.Im dritten Quartal habe ASML bei den Erlösen im Vergleich zum Vorquartal um knapp ein Fünftel auf 3,96 Milliarden Euro zulegen können. Wegen der Schwankungen in der konjunktursensiblen Chipbranche würden Geschäftszahlen üblicherweise mit dem Vorquartal verglichen.Die für die Branche wichtige Bruttomarge habe allerdings mit 47,5 Prozent unter den 48,2 Prozent aus dem Vorquartal gelegen. Sie gebe an, wie viel vom Verkaufspreis nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibe. ASML selbst habe für das abgelaufene Quartal einen Nettoumsatz von 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro und eine Bruttomarge von 47 bis 48 Prozent in Aussicht gestellt. Die Coronakrise habe keine wesentlichen Störungen im Berichtsquartal verursacht, so ASML-Chef Peter Wennink. Der Nettogewinn sei um 41 Prozent auf 1,062 Milliarden Euro geklettert. Analysten hätten hier im Schnitt nur mit 915,6 Millionen Euro gerechnet.Beim Auftragseingang hätten die Niederländer auf 2,87 Milliarden Euro zulegen können, nach 1,1 Milliarden Euro ein Quartal zuvor. Für das laufende vierte Quartal erwarte ASML Umsätze zwischen 3,6 und 3,8 Milliarden Euro sowie eine Bruttomarge von rund 50 Prozent. Den Ausblick von mindestens 13,3 Milliarden Euro Umsatz im Gesamtjahr habe der Konzern bestätigt.Wie schon bei STMicroelectronics und NXP Semiconductor könnten sich auch die Daten von ASML sehen lassen. Frische Impulse für den Kurs könnten Zahlen und Ausblick heute aber nicht liefern, nachdem die Aktie in den vergangenen Tagen schon deutlich an Wert zugelegt habe. Nach einer kurzen Verschnaufpause dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung aber fortsetzen.Das gelte im Übrigen auch für die Infineon. Bei dem heimischen Halbleiterriesen stünden frische Zahlen für das vor Kurzem beendete Geschäftsjahr 2019/20 am 9. November an - es sei denn, der Konzern müsse im Vorfeld eine aktualisierte Prognose veröffentlichen. Auch wenn die Aktie mit einem KGV von 35 mittlerweile recht ambitioniert bewertet ist, lassen Anleger die Gewinne auch hier vorerst laufen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2020)Mit Material von dpa-AFX