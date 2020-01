Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

266,95 EUR -1,18% (23.01.2020, 15:38)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

265,75 EUR -1,65% (23.01.2020, 15:58)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (23.01.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) und erhöht das Kursziel von 215 auf 305 Euro.Der niederländische Konzern habe das schwach gestartete Jahr 2019 mit einer beachtlichen Leistung beendet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie, In den kommenden Jahren dürften vielfältige langfristige Wachstumsträger, wie die EUV-Technologie, die die Massentauglichkeit erreicht habe, der Mobilfunkstandard 5G und nicht zuletzt die sich andeutende Erholung im Speicherchipmarkt für Dynamik sowohl beim Umsatz als auch bei der Rentabilität sorgen. Nach erneuter Anhebung seiner Planung sehe Donie trotz der exzellenten Kursentwicklung im vergangenen Jahr weiteres Aufwärtspotenzial für die ASML-Aktie.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, stuft daher in einer aktuellen Aktienanalyse die ASML-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch und hebt das Kursziel von 215 auf 305 Euro an. (Analyse vom 23.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der ASML Holding N.V.: Keine vorhanden.Börsenplätze ASML-Aktie: