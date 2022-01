Börsenplätze ASML-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ASML-Aktie:

702,50 EUR -1,78% (03.01.2022)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

704,00 EUR +0.33% (04.01.2022, 09:02)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (04.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach starken Zahlen der Semiconductor Industry Association hätten die Chip-Aktien auf breiter Front ihre Rally aus dem Vorjahr am ersten Handelstag des Jahres 2022 fortgesetzt. Der Philadelphia Semiconductor Index mit den 30 größten Chip-Konzernen sei am Montag satte 2,1 Prozent geklettert - einzig die Aktie von ASML habe nach einem Fabrikbrand kräftige Verluste verzeichnet.Der Brand im Berliner Werk des Chipzulieferers habe am Montag die Anleger verunsichert. Der Anbieter von Komponenten für die Mikrochip-Herstellung habe zeitweise Kursverluste von bis zu 2,6 Prozent hinnehmen müssen. Es habe die Befürchtung gegeben, dass sich Lieferengpässe bei Halbleitern verschärfen könnten.Nach Angaben der Feuerwehr sei lediglich ein Teil des Werks vom Feuer betroffen gewesen. Eine automatische Reinigungsanlage sei auf etwa 200 Quadratmetern in Brand geraten. Der Standort umfasse nach Unternehmensangaben insgesamt 32.000 Quadratmeter, auf denen 1.210 Menschen arbeiten würden. Hergestellt würden etwa Lithographiesysteme für Halbleiter. Zum Handelsende habe sich die ASML-Aktie stabilisiert und habe zuletzt nur mit einem Minus von 1,8 Prozent im Minus gelegen.Anleger warten die Aussagen des Managements zu den Folgen des Brands ab, bleiben der ASML-Aktie jedoch vorerst treu, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Denn die langfristigen Aussichten würden für die Niederländer hervorragend bleiben und der Aufwärtstrend sei noch nicht in Gefahr. (Analyse vom 04.01.2022)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link