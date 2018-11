Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

1,206 EUR +2,25% (27.11.2018, 08:52)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

1,417 CHF +5,24% (27.11.2018, 10:59)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (27.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).Aufgrund der unterschiedlichen Dynamiken in der Volumen- und Preisentwicklung in den verschiedenen Regionen und der höheren negativen Auswirkungen des Insourcing auf das Volumen passe der Analyst seine Annahmen für das zugrunde liegende Umsatzwachstum an. Ebenso passe er seine Währungsannahmen an (positiver Einfluss von 1,1% ggü. neutral). Alle anderen wichtigen Schätzungen würden unverändert bleiben.Die EBITDA-Schätzung für GJ 2019 von EUR 314 Mio. (die ein Wachstum von 6,3% ggü. der Prognose eines org. Wachstums im mittleren bis hohen einstelligen Bereich impliziere) beinhalte EUR 40 Mio. Einsparungen aus dem Pojekt Renew. Daraus ergebe sich ein Rückgang der zugrunde liegenden Marge um 40 BP. Angesichts der Rentabilitätsentwicklung bei einigen Wettbewerbern auf dem US-Markt (Arbeitskosten, Logistik, Kosten für Zutaten) erscheine der Ausblick aggressiv.Zielvorgaben für 2021: EBITDA-Margenziel zwischen 12% und 14% (VontE: 11,3%). Die Zielvorgaben von ARYZTA würden neben Kosteneinsparungen eine erhebliche Margenverbesserung implizieren. Zudem erscheine das Ziel, EUR 1 Mrd. Schulden (ohne die Veräußerungen in Höhe von fast EUR 500) abzubauen, unerreichbar. Dies würde einen jährlichen FCF von EUR 250 Mio. in GJ 2020 und in GJ 2021 implizieren.Basierend auf den neuen Schätzungen des Analysten notiere ARYZTA mit einem EV/EBITDA 19E von 10,3 (Grupo Bimbo 7.6, Flowers Foods 11.1). Angesichts der derzeitigen Schwierigkeiten und der Risiken im Zusammenhang mit dem Projekt Renew halte er diese Bewertung für anspruchsvoll. Darüber hinaus werde ARYZTA mit einem deutlichen Aufschlag auf den EV/FCF 20E gehandelt. Die kommenden Monate würden für ARYZTA entscheidend sein - das Unternehmen müsse seine Fähigkeit unter Beweis stellen, höhere Gewinne und Renditen zu erzielen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: