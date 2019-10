LT Lang & Schwarz-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

0,61 EUR -0,33% (09.10.2019, 10:17)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

0,673 CHF -2,46% (09.10.2019, 10:48)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (09.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) weiterhin zu verkaufen.Deutlicher Volumenrückgang in NA: Dies dürfte sich wahrscheinlich auch im 1H20 fortsetzen. Das Management sei äußerst zuversichtlich, dass die Umsatzentwicklung im 2H20 stabilisiert werden könne. Bertschy sei angesichts dessen, dass einige Wettbewerber weiterhin hohe ein- bis zweistellige Wachstumsraten in den Sparten Retail und Foodservice melden würden, über diesen deutlichen Volumenrückgang überrasche.Deutschland dürfte sich verbessern: Der Umsatz sei in der Schweiz wieder gewachsen (VontE 5% zugrunde liegend ggü. -15% im GJ18). Deutschland bleibe schwierig. Einige Produktionslinien von zwei Fabriken würden nach Eisleben verlegt. Anhaltendes Insourcing von einem großen Einzelhändler bis ins 1H20.Equity FCF fast unverändert positiv im GJ20: Diese Annahme basiere auf Investitionen von CHF 50 bis 55 Mio. im Rahmen von Renew zusätzlich zu den Investitionen von 3,0 bis 3,5% als Prozentanteil aus dem Umsatz. NUV-Abfluss in gleicher Höhe wie im GJ19 erwartet (- EUR 40 Mio.). ARYZTA werde den Erlös aus den Veräußerungen von Picard (EUR 156 Mio. Ende 2Q20) und UK Foodservice (EUR 8 Mio.) erhalten. Es würden weitere EUR 50 bis 70 Mio. aus anderen Veräußerungen folgen. Schuldscheinrückzahlung von EUR 206 Mio. im Dezember aus vorhandenen Anlagen.Nächster Kursimpuls: 1Q20-Umsatz am 22.11 (-)Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "reduce"-Rating für die ARYZTA-Aktie fest, bei einem Kursziel von CHF 0,75. (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: