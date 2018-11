SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

1,352 CHF -0,22% (21.11.2018, 11:01)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (21.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) und senkt sein Kursziel.Nach Ablauf der Ausübungsfrist am 15. November seien die Bezugsrechte für die neuen Namenaktien zu 97,4% gültig ausgeübt worden. Die Notierung der neuen Aktien mit nachfolgendem Handel der Papiere sei am 19. November erfolgt. Nach Beendigung der Kapitalerhöhung belaufe sich der Wert des emittierten Aktienkapitals auf CHF 19,9 Mio., aufgeteilt auf 993.105.727 Aktien zu einem Nennwert von je CHF 0,02. Ausgehend von der neuen Anzahl Aktien erhalte der Analyst einen EVA/DCF-basierten Fair Value von CHF 1,27 (bisher: CHF 7, in Überprüfung).Aryzta werde am kommenden Montag (26. November) die neusten Handelszahlen veröffentlichen. Der Analyst rechne mit einem negativen zugrunde liegenden Umsatzwachstum und einem ebenfalls deutlichen Negativeffekt durch die Veräußerungen.In dem letzten Bericht (12.10.18) habe es geheißen: "Auch wenn die Kapitalerhöhung erfolgreich sein sollte, steht Aryzta unter massivem Druck, die Cashgenerierung zu erhöhen, was angesichts des Investitionensbedarfs und des volatilen Umlaufvermögens eine gewaltige Herausforderung darstellt." Diese Ausgangslage habe sich bis heute nicht geändert, im Gegenteil. Der Analyst habe seine finanziellen Annahmen nicht angepasst, sein FV basiere aber auf der gestiegenen Anzahl emittierter Aktien. Der Titel werde derzeit zu einem EV/EBITDA 20E von 8,9 bzw. einem EV/FCF von 34 gehandelt (vgl. Nestlé: weniger 20).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:1,221 EUR +0,87% (21.11.2018, 10:04)