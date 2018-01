SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG betreibt weltweit 57 Produktionsstätten und ist der führende Hersteller für Tiefkühl-Backwaren in Europa. ARYZTA bietet eine große Produktpalette, die vom Frühstücksbrötchen bis zu Berlinern und Cookies reicht. Insgesamt beschäftigt ARYZTA in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland derzeit rund 19.000 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich 2015 auf über 3,88 Mrd. Euro.

ARYZTA-Aktienanalyse von Analysten Fintan Ryan und James Targett von der Privatbank Berenberg:

Der Schweizer Backwaren-Konzern habe eine Gewinnwarnung für das Jahr 2018 gegeben und seine EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr um 20% gegenüber der bisherigen Schätzung gesenkt, die "weitgehend im Einklang" mit den 420 Mio. EUR im Jahr 2017 stehe, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen um bis zu 40% reduziert, um eine Margenkompression von über 200 Basispunkten, Währungseffekte und eine Verwässerung durch Anlagenverkäufe zu berücksichtigen.

Fintan Ryan und James Targett, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 40 auf 33 CHF reduziert. (Analyse vom 26.01.2018)