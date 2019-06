Tradegate-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

1,0695 EUR -7,40% (04.06.2019, 09:55)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

1,189 CHF -7,83% (04.06.2019, 09:49)



ISIN ARYZTA-Aktie:

CH0043238366



WKN ARYZTA-Aktie:

A0Q4FN



Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

YZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ARYZTA-Aktie:

ARYN



Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (04.06.2019/ac/a/a)



ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) zu verkaufen.ARYZTAs zugrunde liegendes Umsatzwachstum sei besser ausgefallen als erwartet: 1,3% (ggü. VontE mit 0,5% u. Kons. mit 0,6%), wovon 2,7% auf die Preisgestaltung und -1,4% auf neg. Volumenwachstum entfallen seien. Das Umsatzplus habe sich primär den Regionen Europa und Rest der Welt verdankt, während Nordamerika mit einer Verlangsamung von -0,9% (Q2) auf -3,8% (Q3) infolge Volumenrückgang um -4,9% (Flowers Food: -0,2%) klar hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei.Projekt Renew zeige erste positive Auswirkungen (Verschlankung von Management in NA, Restrukturierung in D) und sei auf gutem Weg, das Sparziel von EUR 40 Mio. (Run Rate) im GJ19 zu erreichen, was sich 2020 dann vollends im EBITDA widerspiegeln dürfte.Trotz der unerwartet positiven Umsatzentwicklung und den guten Fortschritten bei Projekt Renew rechne ARYZTA im GJ19 neu nur noch mit einem tiefen - statt mittleren bis hohen - einstelligen org. EBITDA-Wachstum. Angesichts des hohen Verschuldungsgrads des Unternehmens (Nettoschulden/EBITDA per Ende Jan.: mehr als 5) konzentriere sich der Analyst hier weiterhin stärker auf den Cashflow statt die Margenentwicklung.Nordamerika bleibe das zentrale Thema. Die schwache Umsatzentwicklung bestätige die Einschätzung des Analysten, dass ARYZTA einige Aufträge an die Hauptkonkurrenten verliere. Darüber hinaus würden die Einsparungen aus dem Projekt Renew nicht ausreichen, um den anhaltenden Kostenanstieg auszugleichen. Die Korrektur des Unternehmensausblicks für das GJ19 sei aus Sicht des Analysten ein weiteres Zeichen dafür, dass die Prognosesicherheit selbst für das Management nach wie vor sehr gering sei. Dies werfe auch die Frage auf, ob die Managementinformationssysteme die für den Turnaround benötigten Daten liefern würden.