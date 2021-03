Xetra-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

41,50 EUR +2,17% (03.03.2021, 11:23)



Wiener Börse-Aktienkurs ANDRITZ-Aktie:

41,02 EUR +0,98% (03.03.2021, 14:22)



ISIN ANDRITZ-Aktie:

AT0000730007



WKN ANDRITZ-Aktie:

632305



Ticker-Symbol ANDRITZ-Aktie:

AZ2



Wien Ticker-Symbol ANDRITZ-Aktie:

ANDR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ANDRITZ-Aktie:

ADRZF



Kurzprofil ANDRITZ-GRUPPE:



Die ANDRITZ-GRUPPE (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die Metall verarbeitende Industrie und Stahlindustrie sowie die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung.



Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere Technologien an, unter anderem für Automatisierung, die Produktion von Tierfutter- und Biomassepellets, Pumpen, Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen, Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energieerzeugung, Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten (MDF), thermische Schlammverwertung sowie Biomasse-Torrefizierungsanlagen. Der Hauptsitz des börsennotierten internationalen Technologiekonzerns, der rund 23.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 220 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt. (03.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die ANDRITZ-Aktie (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) unter die Lupe.ANDRITZ habe während der Covid-19 Pandemie die Restrukturierung der Metals-Sparte durchgezogen und habe im letzten Quartal 2020 weniger Federn lassen müssen, als die Analysten und der Markt erwartet hätten. Auch der Ausblick für 2021 sei unterm Strich besser gewesen als gedacht.Nach einer mehrere Quartale andauernden Durststrecke habe der steirische Maschinenbauer ANDRITZ mit einem Jahresergebnis überraschen können, das zwar von Restrukturierungs- und Kapazitätsanpassungseffekten und der Covid-19 Pandemie belastet gewesen sei, aber über dem Vorjahr und den Markerwartungen zu liegen gekommen sei. Trotz Belastungen in der Höhe von EUR 44 Mio., die das Ergebnis unter das Vorjahresniveau gedrückt hätten, habe das Unternehmen die Analysten und die Konsens-Schätzungen auch im letzten Quartal des abgelaufenen Jahres hinter sich gelassen. Dies habe alle Segmente betroffen, sei es das langjährige Kernsegment Pulp&Paper, die wiedererstarkte Sparte Separation, aber auch die hinterherhinkenden Bereiche Hydro und Metals. Mit einem Nettogewinn von EUR 207 Mio. (+62% ggü. Vorjahr) werde geplant, die Dividende auf EUR 1,0 je Aktie anzuheben.Besonders hervorzugeben sei auch die wiedererstarkte Zuversicht des Managements in die Rentabilität des Unternehmens. So habe zwar der Umsatzausblick für 2021 im Rahmen der Erwartungen gelegen - man gehe von leichten Rückgängen im Zuge abschmelzender Großaufträge aus - aber der Ergebnisausblick für das EBITA habe über den Analystenerwartungen und denen des Marktes gelegen: So werde von einem gleichbleibenden bereinigten EBITA in der Höhe von EUR 471 Mio. ausgegangen, während die Analysten EUR 435 Mio. und der Konsens EUR 455 Mio. geschätzt hätten. Das sei keine kleine Sache angesichts der üblichen Vorsicht der Unternehmensführung. Trotzdem sehe das Management das Jahr 2021 nicht ohne Herausforderungen, da der weitere Verlauf der Pandemie das Einhalten der Zeitpläne zu einer Herausforderung mache, vor allem in den Schwellenländern, wo die Impfungen gerade erst anlaufen würden. Doch das positive Bild überwiege, vor allem langfristig: Da der Zellstoffbereich und Separation schon 2020 die Obergrenze der alten Zielmargen fast touchiert hätten, seien auch deren Langfristziele angehoben worden.Unsere letzte Empfehlung für die ANDRITZ-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.03.2021)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze ANDRITZ-Aktie: