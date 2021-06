Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AMC Entertainment-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

38,61 EUR -1,86% (07.06.2021, 09:56)



NYSE-Aktienkurs AMC Entertainment-Aktie:

47,91 USD -6,68% (04.06.2021, 22:10)



ISIN AMC Entertainment-Aktie:

US00165C1045



WKN AMC Entertainment-Aktie:

A1W90H



Ticker-Symbol Deutschland AMC Entertainment-Aktie:

AH9



NYSE-Symbol AMC Entertainment-Aktie:

AMC



Kurzprofil AMC Entertainment:



AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen, durch seine Tochtergesellschaften, einschließlich AMC Entertainment Inc. (AMCE), American Multi-Cinema, Inc. (OpCo) und ihre Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Theaterausstellungen tätig. Sie lizenziert Erstauflagefilme von Verleihern, die sich im Besitz von Filmproduktionsfirmen befinden, und von unabhängigen Verleihern. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von Nahrungsmitteln und Getränken an. Sie betreibt über 900 Theater mit rund 10.000 Bildschirmen weltweit, darunter über 661 Theater mit rund 8.200 Bildschirmen in den USA und über 244 Theater mit rund 2.200 Bildschirmen in Europa. Zur Tochtergesellschaft des Unternehmens auch die Carmike Cinemas, Inc. (07.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - AMC Entertainment-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kinokettenbetreibers AMC Entertainment Holdings Inc. (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol Deutschland: AH9, NYSE-Symbol: AMC) unter die Lupe.+100% habe die Aktie von AMC im Tagesverlauf des Mittwochs in der Kalenderwoche 22 verzeichnet. Eine Kursverdopplung auf dem Rücken von Leerverkäufern, die auf fallende Kurse spekulierten und nicht ausreichend Sicherheiten hätten nachschießen können: Shortsqueeze. Ein Shortsqueeze sei ein Ausquetschen der Leerverkäufer, deren Spekulation auf fallende Kurse durch einen steigenden Aktienkurs eingedeckt werden müssten. Diese Deckungskäufe würden den Aktienkurs zusätzlich in die Höhe treiben.Ein Unternehmen, das nach allen Bewertungskriterien viel zu hoch bewertet sei, dürfte einen fallenden Aktienkurs verzeichnen. Doch die Massen von WallStreetBets hätten ein wenig Spielgeld dafür verwendet, fallende Kurse zu verhindern. Und in einer konzertierten Aktien hätten sie sogar einen steigenden Kurse erzeugen können, der sodann in einen Shortsqueeze gemündet sei.Warum würden die das machen? Nun, es sei die Revanche des Privatanlegers, wie die Experten bereits vor einer Woche erklärt hätten: Oft genug hätten Hedgefonds mit Falschaussagen im Fernsehen den Aktienkurs solider Unternehmen in den Keller geprügelt. Die Aktie sei zu Unrecht gefallen und Privatanleger hätten im Rahmen solcher Attacken viel Geld verloren.Nun passiere das Gegenteil: Privatanleger würden eine Attacke gegen Hedgefonds fahren und diese in Liquiditätsprobleme treiben, teilweise in die Insolvenz. Die Experten hätten die Hedgefonds verurteilt, die Aktien schlecht geredet hätten. Entsprechend könnten sich die Experten ein Lächeln über die Revanche der Privatanleger nicht verkneifen. Lieber wäre ihnen jedoch eine Aktienbörse, die ohne solche Verzerrungen auskomme.Nun habe sich der Kurs in den vergangenen Wochen verfünfundzwanzigfacht. Die Marktkapitalisierung von AMC betrage inzwischen 25 Mrd. USD. Nun habe AMC bekannt gegeben, Aktien zu platzieren, um die Schuldenlast zu verringern. 11,5 neue Aktien würden ausgegeben, nachdem wenige Tage zuvor bereits 8,5 Mio. Aktien direkt an einen Einzelaktionär (Mudrick Capital) verkauft worden seien. 11+8,5 = 19,5 Mio. neue Aktien zu einem Kurs von 30 bzw. 50 USD, damit habe sich AMC mal eben 800 Mio. USD in bar geholt, um die Schulden zu verringern. Bei 500 Mio. ausstehenden Aktien seien die alten Aktien durch diese lukrative Transaktion kaum verwässert worden.Gleichzeitig habe sich AMC an Privatanleger gewendet und vor dem Kauf der Aktien gewarnt: 80% der AMC-Aktien befänden sich derzeit in der Hand von Privatanlegern, das sei vergleichsweise viel. Diese Privatanleger würden Gefahr laufen, ihren Einsatz teilweise oder auch fast vollständig zu verlieren, so AMC in der Pressemitteilung. Die Aktienkursentwicklung habe keinerlei Bezug mehr zur Geschäftsentwicklung und daher sei die Gefahr für Privatanleger sehr groß, viel Geld zu verlieren. Dennoch werde das Unternehmen die künstlich hohen Kurse nutzen, um frisches Kapital zu generieren, denn das sei man den Aktionären schuldig.Deutlicher könne man es kaum sagen. Hier ist einiges aus den Fugen geraten, so die Experten von "Heibel-Ticker". (Ausgabe 22 von 04.06.2021)