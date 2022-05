5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze AMAG Austria Metall-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

33,40 EUR -1,47% (09.05.2022, 08:09)



Wiener Börse-Aktienkurs AMAG Austria Metall-Aktie:

34,60 EUR -0,29% (09.05.2022, 09:04)



ISIN AMAG Austria Metall-Aktie:

AT00000AMAG3



WKN AMAG Austria Metall-Aktie:

A1JFYU



Ticker-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AM8



Wiener Börse-Symbol AMAG Austria Metall-Aktie:

AMAG



Kurzprofil AMAG Austria Metall AG:



Die AMAG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. (09.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AMAG Austria Metall-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AMAG Austria Metall AG (ISIN: AT00000AMAG3, WKN: A1JFYU, Ticker-Symbol: AM8, Wiener Börse-Symbol: AMAG) unter die Lupe.Getrieben von deutlich höheren Preisen habe AMAG bei einem Volumenzuwachs von 6% im Q1 2022 eine 60%ige Umsatzsteigerung auf EUR 399 Mio. vermelden können. Das EBITDA habe von EUR 30 Mio. auf EUR 68 Mio. mehr als verdoppelt werden können. Damit habe der Konzern im Rahmen der Prognosen der Analysten der RBI gelegen. Allerdings sei die Steigerung im Segment Metal (Primäraluminium) durch die verspätete Auslieferung von rund 10.000 Tonnen beeinträchtigt gewesen. Dieses Volumen, das einer Ergebnisauswirkung von etwa EUR 10 Mio. entspreche, werde nun im zweiten Quartal verbucht. Demgegenüber hätten die Upstream-Divisionen über den Erwartungen gelegene Gewinne von EUR 5 Mio. (Gießen) und EUR 43 Mio. (Walzen) generieren können. Dies habe primär an bestehenden Energie-Hedges, höheren Energiezuschlägen sowie einem guten Produktmix (steigender Anteil von Luftfahrt- und Autoindustrie) gelegen.Die massiv angezogenen Preise für Aluminium hätten sich negativ in der Bilanz niedergeschlagen. So hätten neben den angesprochenen verspäteten Auslieferungen auch Preiseffekte zu einer substanziellen Erhöhung des Umlaufvermögens geführt. Entsprechend sei die Nettoverschuldung per Quartalsende auf EUR 492 Mio. gegenüber EUR 346 Mio. per Jahresende 2021 gestiegen. Für das zweite Quartal sei eine merkliche Rückführung in Aussicht gestellt worden.Für das GJ 2022 habe das Management einen ersten Ausblick auf das erwartete Ergebnis gegeben. Das EBITDA solle, nach EUR 186 Mio. im Vorjahr, auf über EUR 200 Mio. verbessert werden. Aufgrund der hohen Aluminiumpreise habe diese Prognose über den Markterwartungen gelegen.Trotz der Korrektur des Primäraluminiumpreise von über USD 3.900 pro Tonne Anfang März auf derzeit rund USD 3.050 sei das Marktumfeld für die kanadische Tochter Alouette weiterhin sehr attraktiv. Die Tonerdekosten, in Relation zum Aluminiumpreis, seien nach einem Zwischenhoch im vierten Quartal 2021 wieder gesunken. Neben der guten Nachfrage scheine auch angebotsseitig Unterstützung gegeben zu sein, da aufgrund der hohen Energiepreise einige Produktionskapazitäten im Markt stillgelegt worden seien.Nach dem starken Jahresauftakt würden die Analysten der RBI im Bereich der Walzprodukte für die kommenden Quartale von zunehmendem Margendruck ausgehen. Neben der Kosteninflation bei Primärenergie, aber auch bei Legierungen und Logistik, dürfte es laut Unternehmensangaben auch schwieriger werden, Preiszuschläge an den Markt weiterzugeben. Auch könnte sich das Marktumfeld in der Autoindustrie aufgrund neuerlicher Lockdowns in China, der bestehenden Halbleitproblematik und der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zunehmend eintrüben.Da wir jedoch unsere Annahmen betreffend die Nettoverschuldung aufgrund des deutlich höheren Umlaufvermögens in Kombination mit einer höheren Basis per Jahresende 2021 ebenfalls merklich erhöht haben, sinkt das Kursziel von EUR 41,00 auf EUR 38,50, so die Analysten der RBI.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen die "halten"-Empfehlung für die AMAG Austria Metall-Aktie. (Analyse vom 09.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.