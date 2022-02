Auch der Ausblick überzeuge: Bis 2030 wolle das Unternehmen einen Umsatz von fünf Milliarden Schweizer Franken (CHF) erwirtschaften. Angestrebt werde bis dahin eine jährliche organische Wachstumsrate von zehn Prozent.



Straumann sei Bestandteil des AKTIONÄR Schweiz Index (ISIN: DE000SL0DJV5, WKN: SL0DJV). Insgesamt bündle dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei würden mit Nestlé, Novartis und Roche die drei größten Werte in der Alpenrepublik für Stabilität und Sicherheit sorgen - kleinere Wachstumsperlen wie Straumann würden den zusätzlichen Boost bringen.



DER AKTIONÄR Schweiz Index biete Anlegern mit Weitblick und einer Affinität für den Schweizer Aktienmarkt nach dem jüngsten Kursrücksetzer derzeit eine gute Einstiegschance.



Hinweis: Einzelaktien aus dem Nachbarland sind an EU-Börsen seit Mitte 2019 nicht mehr handelbar - die EU hat dem Land aufgrund politischer Differenzen die Börsenäquivalenz entzogen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Straumann (ISIN: CH0012280076, WKN: 914326, Ticker-Symbol: QS5, SIX Swiss Ex: STMN, Nasdaq OTC-Symbol: SAUHF) hat einmal mehr herausragende Zahlen vorgelegt, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Sowohl bei den Erlösen als auch beim Gewinn habe das Schweizer Dentalunternehmen im Geschäftsjahr 2021 neue Bestwerte erreicht. Überdies solle der Wachstumskurs fortgesetzt werden. Bereits im Dezember hätten die Schweizer hierfür weitere Investitionen angekündigt.Straumann habe die Einnahmen im vergangenen Jahr um rund 42 Prozent auf rund zwei Milliarden Schweizer Franken (CHF) verbessert. Dabei sei in allen Regionen ein Wachstum von mindestens 40 Prozent erreicht worden.