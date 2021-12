Roche sei Bestandteil des AKTIONÄR Schweiz Index (ISIN: DE000SL0DJV5, WKN: SL0DJV). Insgesamt bündele dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei sorge der Pharma-Konzern zusammen mit Konkurrent Novartis und Nestlé - die drei größten Werte in der Alpenrepublik - für Stabilität und Sicherheit.



DER AKTIONÄR Schweiz Index bietet Anlegern mit Weitblick und einer Affinität für den Schweizer Aktienmarkt derzeit eine gute Einstiegschance, so Carsten Kaletta.



Hinweis: Einzelaktien aus dem Nachbarland sind an EU-Börsen seit Mitte 2019 nicht mehr handelbar - die EU hat dem Land aufgrund politischer Differenzen die Börsenäquivalenz entzogen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche sorgt erneut für einen Paukenschlag, so Carsten Kaletta vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem der Schweizer Pharma-Konzern Anfang November den Rückkauf eigener Aktien von Novartis verkündet habe, überrasche das Schweizer Unternehmen nun mit einer positiven Corona-Meldung. So wolle man bis Anfang Januar einen neuen Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen.Mit dem SARS-CoV-2 & Grippe A/B Antigen-Schnelltest solle bei Patienten mit Symptomen, die auf Covid-19 oder Influenza hindeuten würden, schnell zwischen SARS-CoV-2 und Influenza-Viren A und B unterschieden werden können. Der Test werde in jenen Ländern lanciert, die das CE-Zeichen akzeptieren würden, habe Roche am Montag mitgeteilt.