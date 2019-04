Tradegate-Aktienkurs AJAX-Aktie:

17,10 EUR +1,48% (10.04.2019, 13:36)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs AJAX-Aktie:

17,05 EUR +0,89% (10.04.2019, 15:02)



ISIN AJAX-Aktie:

NL0000018034



WKN AJAX-Aktie:

A0H0RS



Ticker-Symbol AJAX-Aktie:

AJXA



Kurzprofil AFC AJAX N.V.



AFC AJAX N.V. (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) ist ein Fußballverein aus der niederländischen Stadt Amsterdam. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Amsterdam, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, BX World, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. (10.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AJAX-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AJAX-Aktie (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) unter die Lupe.Am Abend um 21:00 Uhr finde das Champions-League-Viertelfinale zwischen Ajax Amsterdam und Juventus Turin statt. Das Duell verspreche Hochspannung. Doch nicht nur wegen der Brisanz auf dem Rasen, sondern auch deswegen, weil beide Vereine börsennotiert seien. Ein Weiterkommen im lukrativen Wettbewerb sollte beiden Werten einen ordentlichen Schub verpassen.Es sei schwer vor dem Spiel eine Prognose abzugeben. Auf der einen Seite stehe die junge aufstrebende Truppe aus Amsterdam, die immer wieder für eine Überraschung gut sei und auf der Anderen das mit Weltstars gespickte, erfahrene Team aus Turin. Auf mittel- bis langfristige Sicht seien beide Titel kaufenswert. Dabei sei Ajax die etwas spekulativere Wahl. Jedoch habe die AJAX-Aktie aufgrund des Verhältnis von Börsenmarktwert zum Marktwert der Spieler noch odentlich Aufwärtspotenzial, so Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.04.2019)Börsenplätze AJAX-Aktie: