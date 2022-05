Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,34 EUR +4,84% (17.05.2022, 14:35)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

25,23 EUR +4,91% (17.05.2022, 14:25)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (17.05.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Trends wie Energieeffizienz, Digitalisierung und Elektromobilität würden dem AIXTRON weiter Rückenwind liefern. Dabei komme dem Ausrüster der Halbleiterindustrie vor allem der wachsende Einsatz so genannter Verbindungshalbleiter zugute. Zu diesem Schluss würden auch immer mehr Investoren und Analysten kommen. Der TecDAX-Titel befinde sich weiter im Aufwind.AKTIONÄR-Leser wissen: AIXTRON agiert am Puls der Zeit, so Michael Schröder. Die Investitionen der Vergangenheit würden sich mehr und mehr bezahlt machen. Die Orderbücher würden sich kontinuierlich füllen. Indizien für eine Abschwächung des Geschäfts? Fehlanzeige!Dabei würden der Gesellschaft gleich zwei potenzielle Gamechanger in die Karten spielen: Zum einen liefere das Unternehmen Anlagen zur Herstellung von Halbleiterbauelementen auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliciumcarbid (SiC). Aber auch die Nachfrage im Bereich Micro-LEDs ziehe an. Der Vorstand habe seine Hausaufgaben gemacht und dürfte die hohe Nachfrage weiter erfolgreich monetarisieren.Ein Blick auf den Chart zeige: Die AIXTRON-Aktie lege nach der jüngsten Konsolidierung auf hohem Niveau wieder den Vorwärtsgang ein. Würden die charttechnischen Hürden bei 25 und 26 Euro nachhaltig überwunden, würde ein massives Kaufsignal mit Ziel 30 Euro generiert. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 17.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link