Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,652 EUR -3,53% (30.04.2019, 08:47)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,956 EUR (29.04.2019)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (30.04.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Dass AIXTRON die Investitionszurückhaltung vieler Kunden im ersten Quartal belastet habe, sei keine Überraschung. Der schwache Auftragseingang sei vom "Aktionär" erwartet worden. Bei Umsatz und EBIT habe der Anlagenbauer in den ersten drei Monaten dagegen deutlich besser abgeschnitten als im Vorfeld gedacht. Die Prognosen für das Gesamtjahr seien vom Vorstand bestätigt worden.Die Kernaussagen der Q1-Zahlen im Überblick: "Bruttomarge und Ergebnis übertreffen Erwartungen/ 2019 Jahresprognose bestätigt/ Aufträge und Umsätze im Rahmen der Prognose/ Positive Wechselkurseffekte".Gestützt auf den starken Auftragseingang im vergangenen Jahr habe AIXTRON in den ersten drei Monaten 2019 fast 69 Millionen Euro umgesetzt - ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe um 23 Prozent auf fast zehn Millionen Euro angezogen.Gleichzeitig sei das Volumen der neuen Aufträge im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel auf knapp 54 Millionen Euro zurückgegangen. Die Aussichten seien jedoch intakt. An der mittel- und langfristig positiven Einschätzung der Kernmärkte habe der Vorstand nichts geändert.Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2019 habe im Rahmen seiner Erwartungen gelegen. "Vor diesem Hintergrund bestätigen wir die im Februar ausgegebene Prognose für 2019". Demnach werde für das das Geschäftsjahr eine insgesamt stabile bis leicht wachsende Umsatzentwicklung im Vergleich zu 2018 erwartet.Im Auftragseingang des ersten Quartals habe sich die zuvor beschriebene Zurückhaltung der Kunden bei Investitionsentscheidungen in der Optoelektronik gezeigt. "Die weitere Entwicklung im zweiten Halbjahr 2019 kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau vorausgesehen werden", heiße es dazu aus der Firmenzentrale."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: AIXTRON profitiere von seiner breiten Aufstellung. Die zahlreichen Anwendungsbereiche für die Maschinen würden sich dabei in absoluten Megatrends befinden, die zum Teil erst am Anfang ihrer kommerziellen Nutzung stünden. Würden sich die Anzeichen für eine Nachfragebelebung ab dem zweiten Halbjahr verdichten, dann dürfte die Aktie nachhaltig in zweistellige Regionen vorstoßen - auch wenn sich Anleger dabei auf eine anhaltend volatile Kursentwicklung einstellen sollten.Mögliche Rücksetzer könnten daher zum Auf- oder Ausbau der Position genutzt werden. "Der Aktionär" setzt im Real-Depot und im Hebel-Depot vorerst weiter mit einer Trading-Position auf eine Trendvorsetzung, so Michael Schröder. (Analyse vom 30.04.2019)