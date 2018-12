Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,834 EUR -2,32% (20.12.2018, 09:12)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,848 EUR -0,91% (20.12.2018, 16:32)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (20.12.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Trotz Kritik von US-Präsident Donald Trump schraube die FED den Leitzins weiter in die Höhe und warne zugleich vor einer sich eintrübenden Konjunktur im neuen Jahr. Das komme bei den Börsianern nicht gut an. Vor allem Technologiewerte stünden unter Druck. Die AIXTRON-Aktie steuere ähnlich wie viele Wettbewerber auf ein neues Jahrestief zu.An der fundamentalen Situation habe sich bei AIXTRON in den letzten Tagen nichts geändert. Nach dem Short Squeeze, der die Aktie Ende Oktober innerhalb weniger Tage um mehr als 50% nach oben getrieben habe, sei der Kurs wieder unter das Ausgangsniveau zurückgefallen. Neuigkeiten zur operativen Entwicklung und frische Analysteneinschätzungen habe es letztlich keine gegeben. Auch bei den Transaktionen der Leerverkäufer würden nennenswerten Veränderungen fehlen.Im schwachen Marktumfeld drohe der Kurs nun unter das Jahrestief vom 25. Oktober bei 7,64 Euro zu rutschen. Die nächste Unterstützung warte erst im Bereich um 6,66 Euro. Gut möglich, dass die Leerverkäufer das drohende Verkaufssignal nutzen würden, um ihre Positionen weiter auszubauen.Würden DAX und Co eine technische Gegenbewegung starten, dürfte die Aixtron-Aktie traditionell ganz vorne mit dabei sein. Wer auf der Long-Seite agieren will, sollte die Position aber mit einem engen Stopp knapp unter dem Jahrestief absichern, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link