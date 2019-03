Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (20.03.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Aktie sei gestern bei deutlich gestiegenen Handelsumsätzen angesprungen. Was sei geschehen? Die Deutsche Bank habe ihre Kaufempfehlung mit Ziel 14,00 Euro bestätigt. Auch wenn die Experten damit ein Potenzial von rund 70% sehen würden, sei der Grund für die positive Kursreaktion eher in der Begründung zu finden: Beim Treffen mit Investoren habe sich der Vorstand trotz seiner gewöhnlich zurückhaltenden Kommunikationspolitik sehr zuversichtlich zu den mittelfristigen Aussichten geäußert. An den fundamentalen Eckpunkten habe sich zuletzt nichts verändert.Die Kursziele der Experten lägen bei AIXTRON fast alle über dem aktuellen Niveau. Mit dem Kursziel von 14 Euro liege die Deutsche Bank eher am oberen Ende der Einschätzungen. Bei ihren Prognosen seien sich die Experten aber nicht wirklich einig, vor allem beim EBIT sei die Range zwischen der niedrigsten und der höchsten Schätzung recht hoch.Im abgelaufenen Jahr habe AIXTRON den 2017 vollzogenen Turnaround bestätigt. Es werde allerdings nicht einfach werden, das Tempo im noch jungen Jahr 2019 aufrecht zu halten. "Der Aktionär" lege die Messlatte für 2019 daher zunächst nicht so hoch.Das Fazit habe Bestand: Die Deutsche Bank habe mit ihrem Update den Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung gegeben. Die Aktie löse sich vom horizontalen Unterstützung im Bereich der Tiefs von Oktober und Dezember 2018.Kommt es in den nächsten Tagen zu Anschlusskäufen, könnte der noch junge Aufschwung die AIXTRON-Aktie schnell bis an die 10-Euro-Marke führen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link