Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Risikobewusste Anleger können entweder versuchen, die Position mit Abstauberlimits bei 9,10 Euro und 8,75 Euro auf- oder auszubauen - oder im Falle eines Ausbruchs über die Marke von 10,50 Euro zugreifen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2019)



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (14.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Visibilität bei AIXTRON bleibe gering. Die Verunsicherung durch den Handelsstreit zwischen den USA und China sei dagegen hoch. Dennoch könne sich die Aktie des Anlagenbauers für die Halbleiterbranche recht gut halten. Die Chance auf eine Belebung der Nachfrage ab dem zweiten Halbjahr sei weiter gegeben. Auch eine Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sei nicht ausgeschlossen. Dazu würden die Übernahmegerüchte nicht komplettverstummen wollen.Dass AIXTRON die Investitionszurückhaltung vieler Kunden vor allem im Bereich der Optoelektronik noch immer spüre, sei keine Überraschung. Der schwache Auftragseingang zum Jahresauftakt sei erwartet worden. "Die weitere Entwicklung im zweiten Halbjahr kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau vorausgesehen werden", heiße es aus der Firmenzentrale.Bei aller Unsicherheit: AIXTRON werde mittel- und langfristig von seiner breiten Aufstellung profitieren. Die zahlreichen Anwendungsbereiche für die Maschinen würden sich in absoluten Megatrends befinden, die zum Teil erst am Anfang ihrer kommerziellen Nutzung stünden."Im Bereich der Optoelektronik - hier wurden 2018 rund zwei Drittel der Umsätze erwirtschaftet - sind unsere größten Wachstumstreiber Anlagen zur Herstellung von Lasern für die 3D-Sensorik in Smartphones sowie für industrielle oder sicherheitsrelevante Anwendungen und die optische Datenübertragung", so AIXTRON-Vorstand Felix Grawert.Doch damit nicht genug: Mit der OVPD (Organic Vapor Phase Deposition) habe die Gesellschaft noch eine Technologie zur Herstellung von Displays mit organischen Leuchtdioden (OLED) im Programm. Der Wachstumsmarkt für OLED-Displays sei zuletzt durch die Nutzung in Mobiltelefonen geprägt worden. Künftig dürfte es hier einen Schub durch die zunehmende Verbreitung von OLED-Fernsehern und den Einsatz in Fahrzeug-Displays geben.Mit dem Einstieg des Joint-Venture-Partners IRUJA (Südkorea) bei der AIXTRON-Tochter APEVA seien wichtige Weichen gestellt worden. AIXTRON befinde sich über die OLED-Tochter in der Qualifikationsphase mit einem großen asiatischen Displaykunden - in Finanzkreisen werde dabei oft der Name Samsung genannt. Das Erreichen der Qualifikation sei Voraussetzung für einen möglichen Einsatz in der Massenproduktion für OLED-Displays. Ein Prototyp sei bei diesem Kunden seit über einem Jahr im Einsatz. In der zweiten Jahreshälfte werde hier ein Folgeauftrag erwartet.Fakt sei: Die Aussichten bei AIXTRON seien gut - auch wenn kurzfristig die Unsicherheit dominiere. Komme es zu einer Einigung im Zollstreit und würden sich die Anzeichen für eine Nachfragebelebung ab dem zweiten Halbjahr verdichten, dann dürfte die Aktie nachhaltig in zweistellige Regionen vorstoßen. Anleger sollten sich dabei aber auch auf eine anhaltend volatile Kursentwicklung einstellen.