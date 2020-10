Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

11,27 EUR -0,31% (19.10.2020, 14:57)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

44,14 EUR -0,27% (19.10.2020, 14:24)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (19.10.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Bei AIXTRON gehe es seit zwei Jahren sehr volatil hin und her, ohne dass die Aktie insgesamt vom Fleck komme. Dasselbe Bild zeige sich auch in den letzten Monaten, wobei sich in diesem Rahmen aktuell mal wieder ein kurzfristiger Aufwärtstrend herausgebildet habe. Dieser könnte sich nun als nachhaltig erweisen.AIXTRON habe im letzten Jahr deutlich unter der abflauenden Konjunktur, insbesondere in der Halbleiterbranche, gelitten. Der Auftragseingang sei infolgedessen um 23% auf 231,9 Mio. Euro eingebrochen. Das seien schlechte Ausgangsbedingungen für das laufende Geschäftsjahr gewesen, das zudem noch durch die Corona-Pandemie belastet werde. Für die ersten sechs Monate stehe daher ein deutlicher Rückgang bei Umsatz (-27% auf 97,0 Mio. Euro) und EBIT (-88% auf 2,2 Mio. Euro) in den Büchern. Doch zugleich habe der Trend gedreht und die Nachfrage ziehe an, was sich im Anstieg des Auftragseingangs um 41% auf 138,4 Mio. Euro dokumentiere.Analysten hätten zuletzt die Vermutung geäußert, dass die Geschäftsentwicklung des Sektors im dritten Quartal besser als erwartet gelaufen sein könnte. AIXTRON gehöre in seinem Bereich ohne Zweifel zu den führenden Zulieferern für die Elektronik-, Halbleiter- und Laserindustrie. Eine positive Branchenentwicklung sollte sich entsprechend in den Zahlen zeigen. Am 29. Oktober werde das Unternehmen die Resultate des dritten Quartals veröffentlichen. Könne AIXTRON die Erwartungen erfüllen oder sogar übertreffen, könnte das die Aktie endgültig aus ihrer Seitwärtsphase befreien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: