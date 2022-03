Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (17.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Auch wenn die Lieferkettenprobleme und die explodierenden Energiekosten nicht spurlos an AIXTRON vorbeiziehen würden: Wachstumssorgen seien bei dem Hightech-Maschinenbauer derzeit fehl am Platz. Im Gegenteil: Da das Orderbuch im laufenden Jahr erneut "dicker" sein dürfte als die Umsätze, sei bereits eine solide Basis für eine Fortsetzung des Wachstums auch über das laufende Jahr hinaus geschaffen.Die Gesellschaft verfüge als führender Anbieter von Depositionsanlagen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern über ein breites Technologieportfolio - und über viel Erfahrung. Die Depositionsanlagen-Technologie der Gesellschaft mit Sitz in Herzogenrath bei Aachen ermögliche höchste Abscheideraten, biete die beste Nutzungseffizienz der organischen Materialien sowie eine exzellente Homogenität der Schichtdicke und Reproduzierbarkeit.AIXTRON habe viele Jahre investiert. Jetzt beginne die Zeit der Ernte: "Verbindungshalbleiter wandeln sich zum Kernbereich der Chipindustrie. Damit werden auch wir für die Branche immer wichtiger", werde AIXTRON-Vorstand Felix Grawert zitiert.AIXTRON habe die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Die Aktie sollte nachhaltig davon profitieren. Ein Blick auf den Chart zeige, dass nach der jüngsten Kursschwäche immer mehr Investoren auf dieses Szenario setzen würden. Die Aktie habe die ehemalige charttechnische Unterstützungszone um 20 Euro wieder ins Visier genommen. Hier verlaufe derzeit auch die viel beachtete 200-Tage-Linie. Trübe sich das Marktumfeld für Technologiewerte in den kommenden Wochen nicht zu sehr ein und gelinge der Sprung über diese technische Hürde, könnte die Aktie im Anschluss wieder Kurs auf die Hochs aus dem September 2021 nehmen. Passend dazu habe die Berenberg-Bank heute ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 26 Euro bestätigt. (Analyse vom 17.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von DER AKTIONÄR.