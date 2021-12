XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

17,715 EUR -0,39% (08.12.2021, 12:33)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (08.12.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die AIXTRON-Aktie sei diese Woche ein Sechsmonatstief gefallen. Zinssensitive Technologie- und Wachstumswerte seien in den vergangenen Tagen generell nicht gefragt gewesen. Hinzukomme ein Kommentar von Berenberg, in dem vor sich eintrübenden Aussichten für den Auftragseingang von AIXTRON gewarnt worden sei. Einen ernsten Grund zur Sorge gebe es beim deutschen Anlagenbauer gebe es aber nicht. Das aktuelle Kursniveau biete ein sehr attraktives Chance-Risko-Verhältnis. Die AIXTRON-Aktie sollte in den kommenden Wochen die wichtige 20-Euro-Marke zurückerobern. Sie könnte im Jahresverlauf 2022 in Richtung 25/26 Euro wieder laufen. Auch Berenberg sehe das Papier bei 26 Euro fair bewertet, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.12.2021)Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze AIXTRON-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:17,80 EUR -0,84% (08.12.2021, 12:48)