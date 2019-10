Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,30 EUR +0,22% (02.10.2019, 08:41)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (02.10.2019/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) charttechnisch unter die Lupe.Hohe Zeitebenen, hoher Mehrwert! Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt würden die Analyse langfristiger Zeithorizonte besonders zu schätzen wissen. Schließlich würden die langfristigen Charts regelmäßig interessante Details zu Tage fördern. Im Fall der AIXTRON-Aktie lasse sich eine Besonderheit in den letzten vier Quartalskerzen erkennen, welche jeweils kleine Kerzenkörper und nahezu deckungsgleiche Quartalstiefs zwischen 7,70 EUR und 7,34 EUR aufweisen würden. Damit würden die jüngsten Candles die Bedeutung der Kreuzunterstützung aus einer fallenden Trendlinie sowie dem horizontalen Rückzugsbereich bei rund 8 EUR untermauern. Andererseits bilde das jüngste Verlaufshoch (10,96 EUR) im Zusammenspiel mit dem Durchschnitt der letzten 38 Quartale (akt. bei 10,83 EUR) eine wichtige Widerstandszone. In der Summe habe sich die AIXTRON-Aktie aktuell in eine klassische "make or break"-Situation hineinmanövriert. Während ein Abgleiten unter die o. g. Kreuzunterstützung dem Papier einen echten Nackenschlag versetzen würde, sorge auf der Oberseite ein Sprung über die Hürden bei rund 11 EUR für einen Befreiungsschlag. Deshalb könnten sich Anleger derzeit zurücklehnen und abwarten in welche Richtung das Pendel letztlich ausschlagen werde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:9,254 EUR -1,13% (01.10.2019, 17:35)