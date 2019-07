Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (25.07.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Von wegen Gewinnwarnung. AIXTRON habe nach einem guten zweiten Quartal die Gewinnprognose für 2019 sogar erhöht. Bei einem unveränderten Umsatzausblick rechne der Anlagenbauer jetzt mit einer EBIT-Marge am oberen Ende der zuvor prognostizierten Bandbreite. Die Real-Depot-Wert Aktie nehme wieder Fahrt auf.AIXTRON habe im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als im Vorfeld von Analysten und vom "Aktionär" erwartet. Umsatz, Betriebsergebnis und Nettogewinn seien deutlich gestiegen, während die Betriebsaufwendungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter zurückgegangen seien. Nach dem erfolgreichen Turnaround setze sich die Verbesserung der Profitabilität fort - trotz der Kundenzurückhaltung für Investitionen in neue Produktionskapazitäten, die durch die US-Sanktionen gegen Huawei kurzfristig noch verstärkt worden seien.Der Auftragseingang sei im Vergleich zum schon schwachen Vorquartal wie erwartet um 17 Prozent auf 45 Millionen Euro gesunken. "Insbesondere aufgrund einer erwarteten Nachfragebelebung aus Asien sind wir optimistisch, dass sich der Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte verbessert", so Vorstand Dr. Bernd Schulte. Der Auftragseingang solle daher im Gesamtjahr weiterhin zwischen 220 und 260 Millionen Euro (Vorjahr: 302,5 Millionen Euro) liegen."In Verbindung mit unserem starken Auftragsbestand gehen wir davon aus, unsere Jahresprognose zu erfüllen", so Schulte. In Sachen Profitabilität werde der Firmenlenker sogar etwas zuversichtlicher und erwarte Margen von 13 Prozent - also am oberen Ende der zuvor prognostizierten Bandbreiten von acht bis 13 Prozent (Vorjahr: 15,4 Prozent)."Vor allem in den Bereichen Laser, Leistungselektronik und Spezial-LEDs sehen wir nach wie vor drei starke Wachstumstreiber, die wichtige Bausteine für globale Megatrends wie die nächste Generation von 5G-Mobilfunknetzen, 3D-Sensorik für Mobiltelefone und Leistungselektronik für Elektromobilität und erneuerbare Energien sowie MicroLED-Displays der nächsten Generation sind", erkläre Schulte.Glückwunsch an Dr. Schulte und sein Team. Die Zahlen seien deutlich besser ausgefallen als erwartet - und das in einem extrem anspruchsvollen Marktumfeld. Komme es im zweiten Halbjahr tatsächlich zu der erwarteten Nachfragebelebung, dürften Umsatz und Gewinn weiter und vor allem nachhaltig steigen. Mit den guten Aussichten im Gepäck dürfte die Aktie sich von den jüngsten Tiefstkursen lösen und Kurs auf zweistellige Notierungen nehmen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit einer Trading-Position auf steigende Kurse bei dem Konzern, so Michael Schröder. Die Position liege mittlerweile fast 20 Prozent im Plus. (Analyse vom 25.07.2019)