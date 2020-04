Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (30.04.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON hole die Vergangenheit ein. Der niedrige Auftragseingang im Sommer des Vorjahres habe im ersten Quartal 2020 zu einem geringen Umsatz und entsprechend geringem Ertrag geführt. Ein hoher Auftragsbestand und eine Entspannung der Coronavirus-Situation in China würden Vorstand Bernd Schulte aber zuversichtlich stimmen, den Rückstand in den kommenden Monaten aufholen zu können. Der Jahresausblick sei daher bestätigt worden.In den ersten drei Monaten des Jahres sei der Umsatz bei AIXTRON im Vergleich zum Schlussquartal 2019 um 45 Prozent auf 41 Millionen Euro gefallen. Vor Zinsen und Steuern habe allerdings ein Minus von 1,1 Millionen Euro gestanden, nachdem Ende 2019 noch ein positives EBIT von mehr als 14 Millionen Euro erwirtschaftet worden sei. Unter dem Strich sei im ersten Quartal ein Nettoverlust von 0,8 Millionen Euro angefallen.Der Free Cashflow habe bei drei Millionen Euro gelegen und sei hauptsächlich auf die Erhöhung der erhaltenen Kundenanzahlungen zurückzuführen gewesen, die teilweise durch die Verringerung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Zunahme der Vorräte ausgeglichen worden seien."Unsere Q1-Ergebnisse entsprechen weitgehend unserer Planung", so Vorstand Dr. Bernd Schulte. "Die COVID-19-Pandemie hat aus heutiger Sicht keine signifikanten Auswirkungen auf unser Geschäft. Die im ersten Quartal eingetretene Verzögerung einiger Auslieferungen nach China sowie die Verschiebung von Installationen hauptsächlich in China sollten wir im Jahresverlauf wieder ausgleichen können." Produktionsunterbrechungen habe es dem Vernehmen nach nicht gegeben.Die Jahresprognosen seien bestätigt worden. Demnach peile der Spezialanlagenbauer weiterhin einen im Vergleich zum Vorjahr mindestens stabilen Umsatz zwischen 260 und 300 Millionen Euro (Vorjahr: 259,6 Millionen Euro) an. Diese Bandbreite berücksichtige insbesondere die noch nicht klare Quantifizierbarkeit eines möglichen Auftrags im Bereich OLED. Dabei erwarte der Vorstand eine Bruttomarge von rund 40 Prozent. Vor Steuern und Zinsen sollten vom Umsatz zehn bis 15 Prozent hängen bleiben.Anleger würden in einer ersten Reaktion zwar etwas verschnupft reagieren. Die Entwicklung im ersten Quartal sollte allerdings nicht überbewertet werden. Wichtig für die Zukunft sei, dass sich der Auftragseingang weiter nachhaltig verbessere - und das bei einer entsprechenden Preisqualität. Dann dürfte auch die Marge wieder anziehen."Der Aktionär" sieht AIXTRON hier auf einem guten Weg und erwartet, dass die Aktie schon bald wieder Kurs auf die 10-Euro-Marke und mehr nehmen wird, so Michael Schröder. (Analyse vom 30.04.2020)