Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

14,19 EUR +2,60% (22.12.2020, 15:48)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

14,225 EUR +3,98% (22.12.2020, 15:34)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (22.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON habe mit Christian Danninger einen neuen Finanzchef gefunden. Er werde das Amt spätestens im Juli 2021 antreten und sei zuvor CFO in zwei Unternehmen der chinesischen Sany-Gruppe gewesen. AIXTRON sehe sich mit dem erweiterten Vorstand zukunftsfähig aufgestellt. Das Unternehmen adressiere mit seinen Technologien eine Reihe unterschiedlicher, sich dynamisch entwickelnder Wachstumsmärkte von denen man in den kommenden Jahren profitieren wolle.Zuletzt habe es Fortschritte bei eines möglichen OLED-Auftrag und mehrere Kurszielerhöhungen von Seiten der Analysten gegeben. Der anhaltend positive Newsflow beim deutschen LED- und Chipindustrieausrüster komme bei den Anlegern gut an. Die AIXTRON-Aktie setze ihre Aufwärtsbewegung dynamisch fort."Der Aktionär" zähle zu den Dauerbullen bei AIXTRON. Die Geduld mache sich aber bezahlt. Die Aktie sei mit Schwung aus der mehrmonatigen Seitwärtsbewegung ausgebrochen und habe seit dem Tief Ende Oktober rund 60% an Wert zugelegt. Nach ersten Teilgewinnmitnahmen könnten Anleger die weitere Entwicklung in Ruhe abwarten. Frische Zahlen gebe es traditionell erst im Februar, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: