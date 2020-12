Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (18.12.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Ein möglicher OLED-Auftrag sorge bei AIXTRON schon seit mehreren Quartalen für Fantasie. Im Rahmen der Qualifikationsphase mit einem großen asiatischen Displaykunden sei nun der Abschluss der zweiten Phase ("Machbarkeit der Produktion") gemeldet worden. Im Anschluss müsse das Ganze noch die "Skalierung auf Produktionsgröße" (Phase III) durchlaufen. Das Tempo gebe hier jedoch der Kunde vor.Mit dem Einstieg des südkoreanischen Joint-Venture-Partners IRUJA bei der AIXTRON-Tochter APEVA seien wichtige Weichen gestellt worden. AIXTRON befinde sich über die OLED-Tochter in der Qualifikationsphase mit einem asiatischen Kunden - in Finanzkreisen werde dabei oft der Name Samsung genannt. Ein Prototyp der Anlage durchlaufe derzeit ein umfangreiches Evaluierungsprogramm.AIXTRON habe heute bekannt gegeben, dass APEVA die endgültige Abnahme für seine Gen 2 OVPD-Beschichtungsanlage von seinem Kunden erhalten habe. APEVA plane nun, Gespräche über die Machbarkeit eines abschließenden Qualifizierungsprojekts (Phase III) aufzunehmen. Ein solches Projekt würde darauf abzielen, die Skalierbarkeit der OVPD-Beschichtungstechnologie für großflächige Substrate sicherzustellen.Mit dem Abschluss der Phase II sollte das lukrative OLED-Thema wieder in den Fokus der Anleger rücken, auch wenn bis zu einer endgültigen Entscheidung noch mehr Zeit vergehen dürfte. Ungeachtet dessen sei AIXTRON operativ auf Kurs. Die Aktie sollte daher die noch junge Aufwärtsbewegung nach dem Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsbewegung fortsetzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link