Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (11.04.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Das Zahlenwerk passe. AIXTRON befinde sich auf einem dynamischen Wachstumspfad. Die Investitionen des High-Tech-Maschinenbauers würden sich mehr und mehr bezahlt machen. Die Nachfrage nach den Depositionsanlagen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern sei groß. Immer mehr Analysten würden das Potenzial erkennen, das in der Aktie stecke.Ein positives Upgrade nach dem anderen. Vor einer Woche habe Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF seine Kaufempfehlung mit Ziel 26 Euro bestätigt. Heute würden die Analysten David O'Connor und Jerome Ramel von Exane BNP Paribas nachlegen. Sie hätten die Einschätzung von "neutral" auf "outperform" hochgesetzt und das Kursziel von 20 auf 30 Euro angehoben.Besonders interessant: Auch die BNP-Experten würden das Wachstumspotenzial im Bereich Micro-LED-Displays hervorheben. Die Nachfrage nach selbstemittierenden Micro LEDs in den Primärfarben (rot, grün und blau) ziehe spürbar an. Immer mehr Kunden dürften die Maschinen und Lösungen von AIXTRON einsetzen, um die steigende Marktnachfrage nach Micro LED-Displays zu bedienen.Branchenkenner seien überzeugt: Die Micro-LED-Technologie sei ein Game-Changer für die Display-Industrie. Sie übertreffe bestehende Flüssigkristall-Displays (LCD) und organische Leuchtdioden (OLED) in Bezug auf den Stromverbrauch und biete gleichzeitig eine höhere Pixeldichte, ein besseres Kontrastverhältnis und eine höhere Helligkeit. Zunächst würden die neuen Displays vermutlich in Smartwatches zum Einsatz kommen. In diesem Zusammenhang falle in Finanzkreisen oft der Name Apple . Erste Order seien hier bereits ab 2023 zu erwarten. Wenn die Produktion erst so weit standardisiert sei, dass eine Massenfertigung selbst sehr großer Panels zu vertretbaren Kosten möglich werde, dürften auch die Hersteller von Bildschirmen fürs heimische Wohnzimmer auf Micro LED umrüsten. AIXTRON stehe mit seinen Maschinen und Lösungen bereit."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot und im AKTIONÄR Depot daher vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 11.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von "Der Aktionär".