Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

18,075 EUR +7,59% (19.02.2021, 10:55)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

18,20 EUR +9,21% (19.02.2021, 10:41)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (19.02.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die AIXTRON-Aktie habe seit der Vorlage der Q3-Zahlen Ende Oktober ihren Wert in der Spitze verdoppeln können. Den vorläufigen Höhepunkt habe die Aufwärtsbewegung am vergangenen Freitag gefunden als die Aktie ein Mehrjahreshoch bei 18,24 Euro markiert habe. Begleitet worden sei die Aufwärtsbewegung der AIXTRON-Aktie von einigen positiven Analystenstimmen.AIXTRON verfüge über ein breites Technologieportfolio. Die Aktivitäten des Herzogenrather Unternehmens würden die Entwicklung, Produktion und Installation von Anlagen für die Abscheidung (Deposition) komplexer Halbleitermaterialien umfassen. Die Nachfrage boome. Das dürften auch die Zahlen am kommenden Donnerstag (25. Februar) zeigen. Die Prognosen für 2020 dürfte die Gesellschaft klar erfüllt haben.Bei aller Euphorie: Die Luft für die AIXTRON-Aktie werde langsam dünner, selbst wenn der Vorstand einen passenden Ausblick präsentieren würde. Nach ersten (Teil-)Gewinnmitnahmen könnten Anleger beim Rest die Gewinne vorerst laufen lassen und die weitere Entwicklung in Ruhe abwarten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.02.2021)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: