Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,305 EUR +1,28% (26.06.2020, 17:05)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,26 EUR +1,74% (26.06.2020, 16:50)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (26.06.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Prognosen für 2020 stünden bei AIXTRON. Analysten sähen durch die Bank Luft nach oben für die Aktie des Spezialanlagenbauers. Für Fantasie sorge ein möglicher Großauftrag aus dem OLED-Bereich - allerdings nicht erst seit heute.Der Spezialanlagenbauer, der den Hauptteil seines Geschäfts in China mache, peile 2020 einen im Vergleich zum Vorjahr mindestens stabilen Umsatz zwischen 260 und 300 Millionen Euro (Vorjahr: 259,6 Millionen Euro) an. Dabei erwarte der Vorstand eine Bruttomarge von rund 40 Prozent. Vor Steuern und Zinsen sollten vom Umsatz zehn bis 15 Prozent hängen bleiben.Die Bandbreite beim Umsatz berücksichtige auch die noch nicht klare Quantifizierbarkeit eines möglichen Auftrags im Bereich der organischen Leuchtdioden (OLED). Hintergrund: Mit dem Einstieg des Joint Venture-Partners IRUJA (Südkorea) bei der AIXTRON-Tochter APEVA im Oktober 2018 seien wichtige Weichen gestellt worden. AIXTRON befinde sich über die OLED-Tochter in der Qualifikationsphase mit einem großen asiatischen Displaykunden - in Finanzkreisen werde dabei oft der Name Samsung genannt. Ein Prototyp der Anlage durchlaufe schon länger ein umfangreiches Evaluierungsprogramm. Das Erreichen der Qualifikation sei Voraussetzung für einen möglichen Einsatz in der Massenproduktion für OLED-Displays. Der Wachstumsmarkt für OLED-Displays sei zuletzt durch die Nutzung in Mobiltelefonen geprägt worden. Künftig dürfte es hier einen Schub durch die zunehmende Verbreitung von OLED-Fernsehern und den Einsatz in Fahrzeug-Displays geben.Erweist sich der Sprung über die 10-Euro-Marke als nachhaltig, könnte die AIXTRON-Aktie wieder Kurs auf das Jahreshoch bei 11,41 Euro nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link