Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (15.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Doppelschlag vonseiten der Analysten habe der Aktie von AIXTRON frisches Leben eingehaucht. Die Aktie habe die 200-Tage-Linie hinterher sich gelassen und nehme Kurs auf den massiven Widerstand bei 10,50 Euro. Die Hoffnung auf ein Ende der Investitionszurückhaltung der Kunden sorge für Fantasie. Nach einem Teilverkauf spekuliere "Der Aktionär" im Real-Depot auf eine Fortsetzung des noch jungen Trends.Erst habe das Bankhaus Lampe seine Gewinnschätzung von "halten" auf "kaufen" hochgestuft und dabei auch das Kursziel von 9,00 auf 12,50 Euro angehoben. Wenige Tage später hätten die Experten der Investmentbank Oddo BHF nachgelegt. Sie hätten den fairen Wert von zehn auf zwölf Euro angepasst und ebenfalls eine Kaufempfehlung (bisher: "neutral") ausgesprochen.Die Gründe für die zuletzt relativ schwache Kursentwicklung der Aktie dürften sich 2020 umkehren, so Lampebank-Analyst Veysel Taze. In diesem Jahr dürften neue Wachstumstreiber zur Geltung kommen. Außerdem stehe die Entscheidung über die Zukunft des OLED-Geschäfts an. Dies sei wohl positiv für die Aktie, egal wie sie ausfalle. Bei Oddo BHF komme der neue Optimismus von einer Investorenveranstaltung, die Klarheit hinsichtlich der kurzfristigen Trends geschaffen habe."Der Aktionär" habe bereits erklärt, dass die Bereitschaft der Kunden steige, wieder mehr in Produktionskapazitäten zu investieren. Könne sich der Auftragseingang bei AIXTRON tatsächlich nachhaltig verbessern - und das bei einer entsprechenden Preisqualität, dann dürften auch die Margen wieder anziehen. Zu diesem Schluss scheinen auch immer mehr institutionelle Investoren zu kommen: Union Investment habe laut Stimmrechtsmitteilung die Beteiligung auf über fünf Prozent ausgebaut."Der Aktionär" hatte Anfang des Jahres eine Trading-Position eröffnet und gestern erste Gewinne von 17 Prozent realisiert. Mit dem Rest wird vorerst auf Fortsetzung des noch jungen Trends spekuliert, so Michael Schröder. (Analyse vom 15.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link