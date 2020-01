XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,734 EUR +1,48% (24.01.2020, 09:36)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,744 EUR +0,66% (24.01.2020, 09:51)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (24.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Bei AIXTRON habe sich in den ersten Tagen des Jahres eine ganze Reihe von Analysten zu Wort gemeldet. Der Tenor sei durchweg positiv gewesen. Die Kursziele seien meist angehoben worden. Zuletzt habe die Deutsche Bank dem deutschen Anlagenbauer mit Bezug zur Halbleiterbrache ein Kurspotenzial von mehr als 30% bescheinigt. Am Freitag würden die guten Zahlen vom US-Chipriesen Intel für Rückenwind sorgen."Der Aktionär" gehe davon aus, dass die Nachfragebelebung im Schlussquartal 2019 an Schwung gewonnen habe und sich die robuste Auftragsentwicklung auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres fortsetzen dürfte. Bei einer entsprechenden Preisqualität dürften dann auch die Margen weiter anziehen. Die mittelfristigen Aussichten für AIXTRON seien weiterhin gut. Ab dem laufenden Jahr dürften neue Wachstumstreiber zur Geltung kommen.Kurzfristig dürfte der charttechnische Widerstand bei 10,50 Euro in den Fokus rücken. Gelinge das Kaufsignal, hätte die AIXTRON-Aktie viel Luft nach oben. Vor allem, wenn der Vorstand bei den nächsten Zahlen Ende Februar tatsächlich von einer Nachfragebelebung sprechen würde. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: